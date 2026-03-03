Eduardo Coudet habló de su llegada a River: "Siento que es una gran oportunidad"

En el mismo comunicado, el Chacho agradeció el respaldo recibido durante su etapa en España y destacó la estructura institucional del Alavés: “Quiero mandarle un gran abrazo a toda la afición de Alavés, soy un agradecido por el respeto. Decirles que el Alavés cuenta a nivel institucional con gente muy trabajadora, con un gran dueño, con una gran directiva y con trabajadores en el día a día que son muy importantes y que logran que este club se sostenga en Primera División”.

coudet alaves La carta de despedida de Coudet (Prensa Alavés).

Tras la confirmación oficial por el presidente Stefano Di Carlo en diálogo con ESPN, Coudet emprendió viaje rumbo a la Argentina para asumir la dirección técnica de River. Su arribo a Ezeiza está previsto para la madrugada de este miércoles, donde lo aguardarán dirigentes del club para iniciar una jornada intensa que incluirá la firma de su contrato hasta diciembre de 2027 y su presentación formal.

Si se cumple el cronograma previsto, el nuevo entrenador brindará su primera conferencia de prensa cerca del mediodía en el estadio Monumental. Luego se trasladará al River Camp para dirigir su primer entrenamiento pensando en su debut que será el 12 de marzo como visitante ante Huracán.