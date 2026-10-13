Champions League: el duelo Atlético de Madrid-Manchester United encabeza la agenda de este martes

La actividad comenzará con dos partidos a las 13.45 de Argentina: Lens frente a Sporting de Lisboa y Sabah contra Slavia Praga. Más tarde, desde las 16, se disputarán los encuentros principales de la jornada.

Todos los partidos de la Champions League de este martes

13:45

Lens vs. Sporting de Lisboa. Estadio: Bollaert-Delelis. TV: Disney+ Premium.

Sabah vs. Slavia Praga. Estadio: Olímpico de Bakú. TV: Disney+ Premium.

16.00

Atlético de Madrid vs. Manchester United. Estadio: Riyadh Air Metropolitano. TV: Fox Sports y Disney+ Premium.

Inter de Milán vs. Club Brujas. Estadio: Giuseppe Meazza. TV: ESPN y Disney+ Premium.

Galatasaray vs. Barcelona. Estadio: RAMS Park. TV: ESPN y Disney+ Premium.

Arsenal vs. Lille. Estadio: Emirates Stadium. TV: Fox Sports y Disney+ Premium.

RB Leipzig vs. PSV Eindhoven. Estadio: Red Bull Arena. TV: Disney+ Premium.

Viking vs. Bayern Múnich. Estadio: Viking Stadion. TV: Disney+ Premium.

Villarreal vs. Napoli. Estadio: Estadio de la Cerámica. TV: Fox Sports y Disney+ Premium.

La segunda fecha de la fase de liga presenta así una agenda cargada de partidos entre equipos de primer nivel, con varios candidatos que buscarán consolidar su posición y sumar puntos importantes en el camino hacia la siguiente instancia del torneo.