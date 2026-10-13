Champions League: el duelo Atlético de Madrid-Manchester United encabeza la agenda de este martes

La segunda fecha de la fase de liga tendrá nueve partidos, con Barcelona, Bayern Múnich, Inter, Arsenal y Napoli entre los protagonistas. La jornada comenzará a las 13.45 y los encuentros principales se jugarán desde las 16, hora argentina
La UEFA Champions League tendrá este martes una nueva jornada de su fase de liga, con nueve encuentros programados y varios cruces destacados. El duelo entre Atlético de Madrid y Manchester United aparece como uno de los principales focos de atención, mientras que el Inter recibirá al Club Brujas en Milán.
El equipo dirigido por Diego Simeone será local ante el conjunto inglés en el estadio Riyadh Air Metropolitano, en un partido que promete intensidad y un importante desafío táctico. El Atlético intentará aprovechar el apoyo de su público y su fortaleza en casa, mientras que el Manchester United buscará sumar tres puntos importantes para avanzar en la competencia.
En simultáneo, el Inter de Milán se enfrentará al Club Brujas en el Giuseppe Meazza. El conjunto italiano intentará imponer su juego y aprovechar la localía, aunque tendrá enfrente a un rival belga que buscará complicarlo con orden y disciplina táctica.
La programación también incluye el compromiso del Barcelona, que visitará al Galatasaray en Turquía. Por otro lado, el Arsenal recibirá al Lille en Londres, el Bayern Múnich jugará ante el Viking en Noruega y el Villarreal se medirá con el Napoli en España.
La actividad comenzará con dos partidos a las 13.45 de Argentina: Lens frente a Sporting de Lisboa y Sabah contra Slavia Praga. Más tarde, desde las 16, se disputarán los encuentros principales de la jornada.
13:45
Lens vs. Sporting de Lisboa. Estadio: Bollaert-Delelis. TV: Disney+ Premium.
Sabah vs. Slavia Praga. Estadio: Olímpico de Bakú. TV: Disney+ Premium.
16.00
Atlético de Madrid vs. Manchester United. Estadio: Riyadh Air Metropolitano. TV: Fox Sports y Disney+ Premium.
Inter de Milán vs. Club Brujas. Estadio: Giuseppe Meazza. TV: ESPN y Disney+ Premium.
Galatasaray vs. Barcelona. Estadio: RAMS Park. TV: ESPN y Disney+ Premium.
Arsenal vs. Lille. Estadio: Emirates Stadium. TV: Fox Sports y Disney+ Premium.
RB Leipzig vs. PSV Eindhoven. Estadio: Red Bull Arena. TV: Disney+ Premium.
Viking vs. Bayern Múnich. Estadio: Viking Stadion. TV: Disney+ Premium.
Villarreal vs. Napoli. Estadio: Estadio de la Cerámica. TV: Fox Sports y Disney+ Premium.
La segunda fecha de la fase de liga presenta así una agenda cargada de partidos entre equipos de primer nivel, con varios candidatos que buscarán consolidar su posición y sumar puntos importantes en el camino hacia la siguiente instancia del torneo.
comentar