Escándalo en el Ascenso: un árbitro cambió de decisión al ver la jugada en un celular

¡Pasaron 26 minutos desde el foul hasta la ejecución del tiro libre! El partido terminó 0 a 0 en Floresta y, tras el pitazo, los jugadores de Godoy Cruz volvieron a protestar. "Tenés que morir con lo que viste", fue una de las frases con la que le reprocharon los futbolistas del visitante.

Cabe recordar que la única ayuda tecnológica para el árbitro validada por la FIFA es la del VAR. Después, el colegiado no puede buscar asistencia en un teléfono móvil. La Dirección Nacional de Arbitraje, que conduce Federico Beligoy, tendrá que suspender al referí después de su polémico accionar en Floresta.