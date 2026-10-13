Escándalo en el Ascenso: un árbitro cambió de decisión al ver la jugada en un celular

Nicolás Lamolina cobró penal para Godoy Cruz frente a All Boys, pero vio que la falta fue afuera del área en contra del reglamento a través de un celular que le mostraron desde el club de Floresta y dio marcha atrás.
Escándalo: Nicolás Lamolina cambió de decisión al revisar la jugada en un celular en el partido entre All Boys y Godoy Cruz por la fecha 33 de la Primera Nacional. Sí, el reconocido árbitro, que suele trabajar en los encuentros de Primera División, protagonizó un momento en contra del reglamento...
Lamolina cobró penal para Godoy Cruz, pero desde All Boys le mostraron con un celular que la falta había sido fuera del área y cambió de decisión. Iván Zafarana realizó una infracción sobre Salomón Rodríguez claramente afuera del área aunque el juez sancionó penal para el visitante en Floresta.
Los jugadores y los integrantes del cuerpo técnico del equipo local se le fueron encima. Uno de los futbolistas del Albo y Héctor Capurro, un exdirigente del club, le mostraron un teléfono celular para que tomara conciencia de que había cometido una equivocación muy grave.
Al principio, el referí se sostuvo en su postura. Pero después cambió el fallo y anunció que reanudaba con tiro libre. Entonces, fue el momento de reclamo de todos los mendocinos, con algunos suplentes e integrantes del cuerpo técnico incluido, que se metieron dentro de la cancha. ¿Qué argumentó Nicolás? Que el juez asistente le había dicho que el foul fue afuera del área. Poco creíble porque eso lo dijo mucho después de que se le mostraron los dos móviles.
¡Pasaron 26 minutos desde el foul hasta la ejecución del tiro libre! El partido terminó 0 a 0 en Floresta y, tras el pitazo, los jugadores de Godoy Cruz volvieron a protestar. "Tenés que morir con lo que viste", fue una de las frases con la que le reprocharon los futbolistas del visitante.
Cabe recordar que la única ayuda tecnológica para el árbitro validada por la FIFA es la del VAR. Después, el colegiado no puede buscar asistencia en un teléfono móvil. La Dirección Nacional de Arbitraje, que conduce Federico Beligoy, tendrá que suspender al referí después de su polémico accionar en Floresta.
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