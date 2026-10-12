Maravilla Martínez palpitó el clásico de Avellaneda: "Es la final del mundo"

"Pero más allá de cómo venimos en el campeonato, el clásico que se nos viene es una final del mundo para nosotros. Y así lo vamos a jugar", describió el goleador de Racing en una entrevista con ESPN. Cabe recordar que el equipo viene de perder 2 a 0 con Belgrano como local y se encuentra penúltimo en la Zona B del Clausura con solo 11 puntos, lejos de la zona de playoffs y en la anual de la de los puestos de clasificación a copas 2027.