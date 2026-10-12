Maravilla Martínez palpitó el clásico de Avellaneda: "Es la final del mundo"

El delantero de La Academia expresó que "son partidos aparte" por lo que no importa el mal momento que atraviesa el equipo de cara al clásico que se disputará este domingo en el Cilindro.
Racing e Independiente se enfrentarán este domingo, desde las 14.45, en el Cilindro de Avellaneda por la jornada 13 de la fase regular del Torneo Clausura. En esta previa del derby, Maravilla Martínez palpitó el clásico y definió de manera contundente la importancia del encuentro.
"Pero más allá de cómo venimos en el campeonato, el clásico que se nos viene es una final del mundo para nosotros. Y así lo vamos a jugar", describió el goleador de Racing en una entrevista con ESPN. Cabe recordar que el equipo viene de perder 2 a 0 con Belgrano como local y se encuentra penúltimo en la Zona B del Clausura con solo 11 puntos, lejos de la zona de playoffs y en la anual de la de los puestos de clasificación a copas 2027.
"Todos sabemos que los clásicos son clásicos... Son partidos aparte", comentó el delantero, que también aseguró que "no hay explicación" para la crisis deportiva del equipo en esta temporada y reconoció que le "costaron mucho estos partidos". "Hay que seguir peleándola, porque falta poco, y tratar de clasificarnos", sentenció.
El equipo, que tiene a Chirola Romero como DT interino, está a siete puntos -con 12 en juego- de Independiente Rivadavia, el último que está clasificando a la próxima instancia del Torneo Clausura. Y necesita ganar los cuatro encuentros restantes y esperar resultados para poder tener chances de jugar una copa internacional en 2027. Hace 12 años que venía jugando competencias internacionales.
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