Sorpresa: Clarence Seedorf fue anunciado como entrenador de Corinthians

El neerlandés también conoce el fútbol brasileño desde su etapa como jugador. Entre 2012 y 2013 defendió la camiseta de Botafogo, donde dejó una buena imagen y conquistó el Campeonato Carioca de 2013. Esa experiencia en el país fue uno de los aspectos considerados por la dirigencia de Corinthians, que apostó por su trayectoria internacional para afrontar un momento de máxima presión. En el plantel encontrará, además, al delantero neerlandés Memphis Depay, con quien comparte nacionalidad.

La prioridad de Seedorf será conseguir resultados inmediatos para alejar a Corinthians de la zona de descenso y recuperar la confianza de un equipo golpeado por las derrotas. El Timao está 16° con 32 puntos, salvándose de descender por diferencia de gol sobre Internacional, que estaría bajando con su clásico Gremio (31), Remo (25) y con dos partidos menos Chapecoense (18). Así, el cuatro veces campeón de Europa comenzará una nueva etapa en su carrera con un objetivo muy diferente al de sus años de gloria: evitar que uno de los clubes más populares de Brasil pierda la categoría.