Sorpresa: Clarence Seedorf fue anunciado como entrenador de Corinthians

El exvolante neerlandés, que fue campeón de la Champions con Ajax, Real Madrid y Milan, fue presentado como técnico del Timao, que pelea la permanencia en el Brasilerao.
Clarence Seedorf fue anunciado como nuevo entrenador de Corinthians y tendrá la misión de revertir el delicado presente deportivo del equipo brasileño, que pelea por mantenerse en el Brasileirao. El neerlandés, de 50 años, firmó contrato hasta diciembre de 2027 y regresará a los bancos después de más de siete años sin dirigir a un equipo profesional. Su llegada se produjo tras la salida de Fernando Diniz, despedido luego de una racha de siete derrotas consecutivas.
El desafío contrasta con la trayectoria que construyó como futbolista, cuando se convirtió en uno de los mediocampistas más destacados de su generación. Seedorf conquistó cuatro Champions League: una con Ajax en 1995, otra con Real Madrid en 1998 y dos con Milan, en 2003 y 2007. Además, se convirtió en el primer jugador en ganar la máxima competición europea de clubes con tres equipos diferentes, un registro que marcó su carrera en el fútbol internacional.
Su paso por el Real Madrid fue uno de los momentos destacados de su recorrido profesional. Integró el equipo que conquistó la Champions de 1998, en la final frente a Juventus, y compartió plantel con figuras de la talla de Raúl, Fernando Hierro y Roberto Carlos.
Por otro lado, su recorrido como entrenador fue menos exitoso hasta el momento. Seedorf comenzó su carrera en los bancos en el Milan, en 2014, y posteriormente dirigió al Shenzhen FC de China, al Deportivo La Coruña de España y a la selección de Camerún, donde trabajó junto a su compatriota Patrick Kluivert. Su última experiencia terminó en 2019, después de la eliminación del combinado africano en los octavos de final de la Copa Africana de Naciones. Desde entonces, se había mantenido alejado de la conducción técnica y había trabajado como analista de televisión.
El neerlandés también conoce el fútbol brasileño desde su etapa como jugador. Entre 2012 y 2013 defendió la camiseta de Botafogo, donde dejó una buena imagen y conquistó el Campeonato Carioca de 2013. Esa experiencia en el país fue uno de los aspectos considerados por la dirigencia de Corinthians, que apostó por su trayectoria internacional para afrontar un momento de máxima presión. En el plantel encontrará, además, al delantero neerlandés Memphis Depay, con quien comparte nacionalidad.
La prioridad de Seedorf será conseguir resultados inmediatos para alejar a Corinthians de la zona de descenso y recuperar la confianza de un equipo golpeado por las derrotas. El Timao está 16° con 32 puntos, salvándose de descender por diferencia de gol sobre Internacional, que estaría bajando con su clásico Gremio (31), Remo (25) y con dos partidos menos Chapecoense (18). Así, el cuatro veces campeón de Europa comenzará una nueva etapa en su carrera con un objetivo muy diferente al de sus años de gloria: evitar que uno de los clubes más populares de Brasil pierda la categoría.
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