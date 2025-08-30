Huracán resistió con un hombre menos y San Lorenzo falló: fue 0 a 0 el clásico

El clásico fue muy disputado, con poco juego, un expulsado y polémica. El desempeño de ambos equipos, salvo en la entrega, fue demasiado pobre, aunque hubo un claramente ganador: Huracán. El Globo, que venía con mucho rodaje, jugó la mayor parte del encuentro con un hombre menos y de visitante y no sufrió... Luciano Giménez, delantero del club de Parque Patricios, vio la roja tras darle un fuerte codazo a Ignacio Peruzzi.

Desde ya, mucho tuvo que ver el local. San Lorenzo le falló a su gente al no poder dominar ni lastimar a Huracán teniendo superioridad numérica durante más de 60 minutos y con su gente... No tuvo juego colectivo ni tampoco pudo sacar ventaja individualmente. La única situación clara fue un penal a favor a los ocho minutos del complemento (por infracción de Martín Nervo a Matías Reali) que luego fue anulado vía VAR por un fino offside de Ezequiel Cerutti.

Por su parte, Huracán tuvo una inmejorable situación para ganar el clásico. Recuperó alto cuando el local estaba todo en ataque y Matías Tissera quedó de frente a Orlando Hill, buscó sorprender tirando al primer palo pero su disparo se fue afuera. Era un gol para que el Globo se lleve un triunfo en el clásico para la historia y él quedar grabada en la misma.

Fue 0-0 en el Nuevo Gasómetro. Con este empate, San Lorenzo quedó momentáneamente puntero de la Zona B del Torneo Clausura con 12 puntos, al menos hasta que jueguen los siguientes equipos con un partido menos: River (12 puntos), Vélez (11), Riestra (10), Lanús (10) y Rosario Central (10).

Por su parte, Huracán también está en el pelotón de arriba de la Zona A del Torneo: está tercero, aunque también lo pueden pasar: Central Córdoba (10), Boca (9), Unión (9) y Defensa y Justicia (9). El Globo viene del duro golpe de quedar afuera de la Copa Sudamericana y, también eliminado de la Copa Argentina, apunta con todo al torneo.