La Selección Argentina aplastó 6 a 0 a Puerto Rico en un amistoso internacional

En una noche de extrema facilidad, con la novedad del regreso de Messi tras su ausencia ante Venezuela (1-0), Scaloni rotó el equipo como deseaba: paró de arranque al Flaco López e hizo ingresar en el complemento a Lautaro Rivero, Aníbal Moreno y hasta a Facundo Cambeses reemplazando al Dibu Emiliano Martínez.

En el inicio del encuentro, durante los siete minutos, Puerto Rico sorprendió con una recuperación y disparo de atrás de mitad de cancha de Giovanni Calderón que logró despejar el Dibu con un rápido retroceso y manotazo. Sin embargo, Argentina abrió el marcador a los 14 minutos de juego con un gol de Alexis Mac Allister. Tras un remate al travesaño de Leo, Nicolás González disparó y el colorado desvió el balón para meterlo adentro del arco.

Noticia en desarrollo