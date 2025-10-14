Fútbol |

La Selección Argentina aplastó 6 a 0 a Puerto Rico en un amistoso internacional

La Scaloneta se floreó en Miami con dobletes de Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez y tantos de Gonzalo Montiel y Steven Echevarría en contra.

Argentina goleó 6 a 0 a Puerto Rico en un amistoso internacional llevado a cabo en Miami a ocho meses del inicio del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. La Scaloneta se floreó con dobletes de Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez y tantos de Gonzalo Montiel y Steven Echevarría en contra.

En una noche de extrema facilidad, con la novedad del regreso de Messi tras su ausencia ante Venezuela (1-0), Scaloni rotó el equipo como deseaba: paró de arranque al Flaco López e hizo ingresar en el complemento a Lautaro Rivero, Aníbal Moreno y hasta a Facundo Cambeses reemplazando al Dibu Emiliano Martínez.

En el inicio del encuentro, durante los siete minutos, Puerto Rico sorprendió con una recuperación y disparo de atrás de mitad de cancha de Giovanni Calderón que logró despejar el Dibu con un rápido retroceso y manotazo. Sin embargo, Argentina abrió el marcador a los 14 minutos de juego con un gol de Alexis Mac Allister. Tras un remate al travesaño de Leo, Nicolás González disparó y el colorado desvió el balón para meterlo adentro del arco.

Noticia en desarrollo

