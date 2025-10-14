Fútbol |

Cristiano Ronaldo logró un impresionante nuevo récord y está más cerca de los 1000 goles

La estrella anotó por duplicado en la igualdad 2 a 2 de Portugal con Hungría y se convirtió en soledad en el máximo goleador de la historia de las Eliminatorias con 41 gritos.

Cristiano Ronaldo logró un impresionante nuevo récord: marcó un doblete en el 2 a 2 de Portugal con Hungría y se convirtió en soledad en el máximo goleador de la historia de las Eliminatorias al Mundial. Además, CR7 está más cerca de los 1000 goles, la increíble cifra que se propuso llegar antes de culminar su brillante carrera.

Cristiano y su Portugal no comenzaron de la mejor manera el encuentro. Hungría abrió el marcador por medio de Attila Szalai a los ocho minutos de juego. Sin embargo, CR7 anotó a los 22 y 48 del primer tiempo para dar parcialmente vuelta el resultado.

Y, cuando parecía que sería triunfo portugués, Dominik Szoboszlai estampó el 2 a 2 final a los 91 minutos. De todas maneras, fue una jornada para recordar para Cristiano Ronaldo y que quedará en la historia del fútbol porque con sus dos tantos -en realidad desde el primero- pasó a Carlos Ruiz de Guatemala como máximo anotador de las Eliminatorias.

Cristiano llegó a 41 tantos y dejó atrás a Ruiz, quien marcó 39 para su Guatemala. Messi (36), Ali Daei (35) y Robert Lewandoswski (33) siguen en la lista. Con Leo y Robert de retirada, al igual que CR7, todo parece indicar que el récord del astro portugués permanecerá por un buen tiempo.

¿Y la pelea por los 1000 goles? Cristiano alcanzó los 948 festejos a lo largo de 1.290 encuentros y quedó a 52 de las tres cifras. Messi se mantiene en carrera con 886 goles en 1.126 partidos oficiales disputados. Todavía lejos de Cristiano en una disputa entre los dos máximos artilleros históricos que tiene el fútbol mundial.

