Se viene la Messi Cup: un torneo juvenil con River, Newell's y clubes top de Europa

El capitán de la Selección Argentina presentó en Instagram su certamen Sub 16 que se desarrollará en diciembre en Miami. Todos los detalles.
En la previa del partido amistoso de la Selección Argentina con Puerto Rico, Lionel Messi sorprendió con el anuncio de la "Messi Cup" en su cuenta de Instagram: un torneo juvenil Sub 16 que se desarrollará en Miami y participarán River, Newell's y grandes equipos del fútbol europeo.
Además del Millonario y la Lepra, el campeonato tendrá como participantes a Inter Miami, Barcelona, Atlético Madrid, Manchester City, Inter y Chelsea. El certamen se jugará en Miami del 9 al 14 de diciembre, en el Chase Stadium y el Florida Blue Training Center.
"Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo. Y además va a haber muchas más actividades esos días. ¡Espero que les guste!", expresó el capitán de la Selección Argentina.
El formato será con dos grupos de cuatro clubes y luego iniciarán los playoffs con eliminación directa. El último día se llevarán a cabo la final y el duelo por el tercer puesto.
El certamen estará organizado por 525 Rosario, la productora global de contenidos de la Pulga. También, participó de la difusión el medio anglosajón 433 y la competencia tendrá una reunión en el Faena Forum en la que varias personalidades del deporte, la cultura y los negocios coincidirán en un mismo espacio.
"La Messi Cup es el punto de encuentro entre el fútbol de hoy y los jugadores del mañana. Es una oportunidad para celebrar el talento, la cultura y la comunidad, creando legados y vínculos que perdurarán más allá del campo de juego", comentó Tim Pastore, CEO de 525 Rosario.
