Se viene la Messi Cup: un torneo juvenil con River, Newell's y clubes top de Europa

Además del Millonario y la Lepra, el campeonato tendrá como participantes a Inter Miami, Barcelona, Atlético Madrid, Manchester City, Inter y Chelsea. El certamen se jugará en Miami del 9 al 14 de diciembre, en el Chase Stadium y el Florida Blue Training Center.

"Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo. Y además va a haber muchas más actividades esos días. ¡Espero que les guste!", expresó el capitán de la Selección Argentina.

El formato será con dos grupos de cuatro clubes y luego iniciarán los playoffs con eliminación directa. El último día se llevarán a cabo la final y el duelo por el tercer puesto.

El certamen estará organizado por 525 Rosario, la productora global de contenidos de la Pulga. También, participó de la difusión el medio anglosajón 433 y la competencia tendrá una reunión en el Faena Forum en la que varias personalidades del deporte, la cultura y los negocios coincidirán en un mismo espacio.

"La Messi Cup es el punto de encuentro entre el fútbol de hoy y los jugadores del mañana. Es una oportunidad para celebrar el talento, la cultura y la comunidad, creando legados y vínculos que perdurarán más allá del campo de juego", comentó Tim Pastore, CEO de 525 Rosario.