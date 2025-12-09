Gustavo Costas recupera dos jugadores importantes para la final con Estudiantes

Sosa y Martirena fueron expulsados en el duelo de cuartos de final ante Tigre, donde Racing se impuso por penales tras igualar 0 a 0 en los 90' y en el tiempo complementario. Por eso, fueron suspendidos por una jornada y se perdieron la semifinal con Boca en La Bombonera. Ahora, podrán estar en la gran final contra el conjunto platense.

Más allá de las buenas noticias, es un lindo problema para el entrenador de Racing, quien al tener a disposición a Sosa y Martirena cambiaría el once y el sistema táctico para la final contra Estudiantes, con respecto a lo elegido para medirse contra Boca en La Bombonera.

Santiago-Sosa-y-Gaston-Martirena

Sosa, capitán y dueño del mediocampo, volvería a la mitad de cancha junto a Agustín Almendra y Juan Ignacio Nardoni, mientras que el Martirena ingresaría por Facundo Mura en el lateral derecho de la defensa. De esta manera, Racing pasaría del 3-4-3 inicial que Costas dispuso ante el Xeneize al 4-3-3 que utilizó en los partidos anteriores.

Tras el golpazo que fue quedarse afuera en semifinales de la Copa Libertadores, Racing se levantó, eliminó a River y Boca en el campeonato y está a un paso de consagrarse campeón. Cabe recordar que La Academia ya logró una estrella este año: en febrero logró la Recopa Sudamericana ante Botafogo.