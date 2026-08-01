Racing recibe a Tigre con la vuelta de Maravilla Martínez: hora, TV y formaciones

Después del 0 a 0 contra Rosario Central, la Academia enfrentará al Matador, que viene de pasar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El delantero cumplió con las dos fechas de suspensión y será titular en la ofensiva.
Racing recibirá este sábado a Tigre desde las 20:30 en Avellaneda, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. El equipo que dirige Juan Pablo Vojvoda intentará volver al triunfo tras el empate sin goles ante Rosario Central, mientras que el Matador apuntará a sumar sus primeros puntos en el campeonato luego de haberse clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro será televisado por TNT Sports, tendrá el arbitraje de Yael Falcón Pérez y José Carreras estará a cargo del VAR.
La Academia comenzó con el pie derecho el nuevo ciclo de Vojvoda y tiene cuatro puntos en dos fechas. Después del 0 a 0 en el Gigante de Arroyito, el conjunto de Avellaneda intentará hacerse fuerte como local y una de las grandes novedades será el regreso de Adrián "Maravilla" Martínez, que cumplió las dos fechas de suspensión y volverá a ser titular.
Tigre, por su parte, atraviesa un presente irregular. El equipo de Diego Dabove quedó eliminado de la Copa Argentina, perdió en su debut del Clausura ante Estudiantes de Río Cuarto y viene de caer frente a Nacional por la Copa Sudamericana. Sin embargo, la amplia ventaja conseguida en el encuentro de ida le permitió avanzar a los octavos de final del certamen continental.
Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Ulises Ortegoza o Matías Zaracho, Santiago Sosa, Alejandro Tello, Matko Miljevic; Lautaro Díaz o Santiago Solari y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.
Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Santiago González; Jabes Saralegui, Gonzalo Martínez, Santiago López; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
Estadio: Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
VAR: José Carreras
Hora: 20:30.
TV: TNT Sports
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