Racing recibe a Tigre con la vuelta de Maravilla Martínez: hora, TV y formaciones

Después del 0 a 0 contra Rosario Central, la Academia enfrentará al Matador, que viene de pasar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El delantero cumplió con las dos fechas de suspensión y será titular en la ofensiva.

Racing recibirá este sábado a Tigre desde las 20:30 en Avellaneda, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. El equipo que dirige Juan Pablo Vojvoda intentará volver al triunfo tras el empate sin goles ante Rosario Central, mientras que el Matador apuntará a sumar sus primeros puntos en el campeonato luego de haberse clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro será televisado por TNT Sports, tendrá el arbitraje de Yael Falcón Pérez y José Carreras estará a cargo del VAR.