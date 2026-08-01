La UEFA celebró la caída del proyecto para privatizar el Mundial, pero apuntó a Infantino

La entidad europea destacó que la FIFA dio marcha atrás con su plan, aunque exigió identificar a los responsables de la iniciativa y cuestionó con dureza la conducción de Infantino.
La UEFA celebró la decisión de la FIFA de retirar el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), la iniciativa impulsada por Gianni Infantino para permitir el ingreso de inversores privados en los derechos comerciales de las principales competiciones del organismo, incluido el Mundial. Sin embargo, lejos de dar por terminado el conflicto, la entidad europea volvió a apuntar contra el presidente de la FIFA y reclamó que quienes promovieron la propuesta "rindan cuentas".
En un duro comunicado, la UEFA sostuvo que la marcha atrás representa "una victoria para todo el fútbol", pero advirtió que el episodio dejó al descubierto una grave crisis de confianza dentro de la conducción de la FIFA. "No podemos seguir así, con planes secretos que se tramitan por la vía rápida. Debemos identificar a los responsables y exigirles que rindan cuentas", expresó la entidad.
Aunque valoró que la FIFA haya dado marcha atrás, la UEFA sostuvo que el problema excede la cancelación del proyecto y volvió a cuestionar la gestión del dirigente suizo.
La entidad recordó que, cuando asumió la presidencia de la FIFA en 2016, Infantino prometió una administración transparente y aseguró que los recursos del organismo serían destinados exclusivamente al desarrollo del fútbol. "En ambas promesas no ha cumplido. El acuerdo que intentó imponer fue todo menos transparente", afirmó, tras criticar también que la FIFA mantenga reservas superiores a los 5.000 millones de dólares sin destinarlas al crecimiento del deporte.
Además, adelantó que trabajará junto con otras confederaciones y federaciones nacionales para impulsar cambios en la gobernanza del fútbol internacional y evitar que vuelva a presentarse una iniciativa similar.
La UEFA concluyó que la retirada del proyecto no cierra el conflicto y sostuvo que ahora comienza el desafío de recuperar la confianza entre las asociaciones miembro.
"Esta es una victoria para todo el fútbol. Pero no debe ser el final de la historia. La tarea de restablecer la confianza en la FIFA no ha hecho más que empezar", señaló el comunicado.
En la misma línea se expresaron la AFC y la Federación Australiana de Fútbol, que respaldaron la decisión de cancelar el proyecto y reclamaron que cualquier reforma de alcance global sea debatida con todas las federaciones antes de su aprobación.
La disputa se intensificó en los últimos días, cuando trascendió que la FIFA avanzaba con el FIFA Forward Enterprise, un proyecto destinado a crear una nueva sociedad para comercializar parte de los derechos del Mundial y otros torneos, con la posibilidad de incorporar capitales privados.
La propuesta despertó un rechazo inmediato de la UEFA, que consideró que el plan ponía en riesgo la independencia del fútbol mundial. A esa postura se sumaron la Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), mientras que la Conmebol terminó de inclinar la balanza al no respaldar la iniciativa.
Sin el apoyo de varias de las principales confederaciones, la FIFA decidió cancelar el proyecto apenas horas después, lo que fue interpretado como una derrota política para Infantino.
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