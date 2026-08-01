La UEFA celebró la caída del proyecto para privatizar el Mundial, pero apuntó a Infantino

Además, adelantó que trabajará junto con otras confederaciones y federaciones nacionales para impulsar cambios en la gobernanza del fútbol internacional y evitar que vuelva a presentarse una iniciativa similar.

La FIFA pretendía el ingreso de capitales privados en los derechos comerciales de sus competiciones, entre ellas el Mundial.

La presión sobre la FIFA

La UEFA concluyó que la retirada del proyecto no cierra el conflicto y sostuvo que ahora comienza el desafío de recuperar la confianza entre las asociaciones miembro.

"Esta es una victoria para todo el fútbol. Pero no debe ser el final de la historia. La tarea de restablecer la confianza en la FIFA no ha hecho más que empezar", señaló el comunicado.

En la misma línea se expresaron la AFC y la Federación Australiana de Fútbol, que respaldaron la decisión de cancelar el proyecto y reclamaron que cualquier reforma de alcance global sea debatida con todas las federaciones antes de su aprobación.

El enfrentamiento entre la UEFA e Infantino

La disputa se intensificó en los últimos días, cuando trascendió que la FIFA avanzaba con el FIFA Forward Enterprise, un proyecto destinado a crear una nueva sociedad para comercializar parte de los derechos del Mundial y otros torneos, con la posibilidad de incorporar capitales privados.

La propuesta despertó un rechazo inmediato de la UEFA, que consideró que el plan ponía en riesgo la independencia del fútbol mundial. A esa postura se sumaron la Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), mientras que la Conmebol terminó de inclinar la balanza al no respaldar la iniciativa.

Sin el apoyo de varias de las principales confederaciones, la FIFA decidió cancelar el proyecto apenas horas después, lo que fue interpretado como una derrota política para Infantino.