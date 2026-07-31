Boca analiza mudar su localía al estadio de Huracán

El deterioro del césped de La Bombonera obligó a los dirigentes de Boca a evaluar un cambio de escenario mientras continúan los trabajos de recuperación.
Boca podría cambiar de casa por algunas semanas. La dirigencia del club analiza trasladar la localía al estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán para disputar sus próximos tres compromisos oficiales debido al delicado estado del césped de La Bombonera, cuya recuperación demandará más tiempo del previsto.
El campo de juego mostró un marcado deterioro durante el partido de ida ante O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana y, desde entonces, las autoridades del club aceleraron las gestiones para encontrar una sede alternativa mientras continúan las tareas de reacondicionamiento.
Si la decisión se confirma, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo recibirá a Estudiantes el miércoles próximo desde las 19 por el Torneo Clausura. Luego volverá a presentarse en Parque Patricios frente a Vélez, el sábado 8 de agosto, y también jugará allí el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Deportivo Recoleta, previsto para el martes 11 a las 19.
El sector más afectado del terreno se encuentra frente a los bancos de suplentes, donde el césped presenta una notoria diferencia de color y crecimiento respecto del resto de la cancha debido a la escasa exposición al sol. Esa situación requiere un tratamiento específico que retrasó los plazos de recuperación.
Durante el receso por el Mundial se realizaron importantes trabajos de renovación del campo de juego. Se utilizaron maquinaria pesada, como excavadoras y tractores, para levantar distintos sectores, mejorar el suelo y avanzar con una nueva siembra pensando en el segundo semestre. Sin embargo, la necesidad de utilizar el estadio para la Copa Sudamericana impidió completar el proceso.
Antes de inclinarse por el Ducó, la dirigencia evaluó otras opciones como los estadios de Racing, Vélez y Lanús. No obstante, la cancha de Huracán ganó terreno en las últimas horas y ya hubo conversaciones entre ambas instituciones para concretar el préstamo.
De prosperar el acuerdo, Boca volvería a jugar en La Bombonera recién el fin de semana del 30 de agosto, cuando reciba a Lanús por la séptima fecha del Torneo Clausura.
No sería la primera vez que el club cambia de escenario por problemas en el césped. En febrero de 2024 fue local ante Sarmiento en el Nuevo Gasómetro y, dos años antes, recibió a Rosario Central en el estadio de Vélez por el mismo motivo. En tanto, la última presentación oficial de Boca como local en el Tomás Adolfo Ducó se remonta al 16 de diciembre de 1984, cuando derrotó 2-0 a Rosario Central con goles de Ariel Krasouski e Ivar Stafuza.
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