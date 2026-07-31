Boca analiza mudar su localía al estadio de Huracán

Durante el receso por el Mundial se realizaron importantes trabajos de renovación del campo de juego. Se utilizaron maquinaria pesada, como excavadoras y tractores, para levantar distintos sectores, mejorar el suelo y avanzar con una nueva siembra pensando en el segundo semestre. Sin embargo, la necesidad de utilizar el estadio para la Copa Sudamericana impidió completar el proceso.

Otros escenarios evaluados

Antes de inclinarse por el Ducó, la dirigencia evaluó otras opciones como los estadios de Racing, Vélez y Lanús. No obstante, la cancha de Huracán ganó terreno en las últimas horas y ya hubo conversaciones entre ambas instituciones para concretar el préstamo.

De prosperar el acuerdo, Boca volvería a jugar en La Bombonera recién el fin de semana del 30 de agosto, cuando reciba a Lanús por la séptima fecha del Torneo Clausura.

No sería la primera vez que el club cambia de escenario por problemas en el césped. En febrero de 2024 fue local ante Sarmiento en el Nuevo Gasómetro y, dos años antes, recibió a Rosario Central en el estadio de Vélez por el mismo motivo. En tanto, la última presentación oficial de Boca como local en el Tomás Adolfo Ducó se remonta al 16 de diciembre de 1984, cuando derrotó 2-0 a Rosario Central con goles de Ariel Krasouski e Ivar Stafuza.