Claudio Tapia cumple años: las fotos de los festejos con dirigentes y la Selección

Y, un rato después, Tapia se acercó hasta el recinto del predio de AFA donde estaban los jugadores y el cuerpo técnico de la Selección. Y lo recibieron con otra torta. Nuevamente, el mandamás sopló las velitas. En la foto aparecieron Lionel Scaloni y Cristian Romero. Posteriormente, se hizo pública otra imagen de él hablándoles a los jugadores.