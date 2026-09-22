Claudio Tapia cumple años: las fotos de los festejos con dirigentes y la Selección

El presidente de la AFA celebró este martes la llegada de sus 59 años con los mandamás de los clubes en la reunión de Comité Ejecutivo y con la Scaloneta en el predio de Ezeiza.
Claudio Tapia celebró este martes su cumpleaños rodeado de las personas del día a día de su trabajo como presidente de la AFA. El mandamás, que llegó a los 59 años de edad, festejó su aniversario en la reunión de Comité Ejecutivo junto a dirigentes del fútbol argentino y con la Selección Argentina en el predio de Ezeiza.
Con anteojos negros, Tapia sopló la velita de una torta con decoración singular en medio de la reunión de Comité Ejecutivo donde se trazaron algunos cambios para la temporada 2027 y también se anunció la creación de la Recopa de Campeones. "Gracias compañeros", escribió en su cuenta de Instagram.
Y, un rato después, Tapia se acercó hasta el recinto del predio de AFA donde estaban los jugadores y el cuerpo técnico de la Selección. Y lo recibieron con otra torta. Nuevamente, el mandamás sopló las velitas. En la foto aparecieron Lionel Scaloni y Cristian Romero. Posteriormente, se hizo pública otra imagen de él hablándoles a los jugadores.
Por otro lado, Pablo Toviggino, tesorero de AFA y cercano al presidente, reapareció en X para dedicarle un mensaje: "FELIZ CUMPLEAÑOS, QUERIDO COMANDANTE !!! “Hagan Lío” para los Jóvenes !!! Que tenga un bendecido día rodeado de afectos y seres queridos. SEGUIMOS !!!".
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