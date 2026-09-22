Lionel Scaloni está cerca de renovar como DT de la Selección Argentina: los detalles del proyecto

Dentro de la conversación que se mantuvo después de la reciente llegada al país, se planteó el cambio inevitable en el proyecto deportivo ante la baja de referentes como Nicolás Otamendi y el eterno capitán, Lionel Messi. La idea es tener de bandera a los más chicos, muchos de ellos parte del plantel finalista del Mundial 2030, y darles un lugar protagónico en el campo.

La Albiceleste cambiará la página de la final del Mundial 2026.

Además, hay que tener en cuenta que otros futbolistas auguraron que sus ciclos con la celeste y blanca también está llegando al final: Nicolás Tagliafico, Giovani Lo Celso, Emiliano Martínez, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul.

La entrevista a Scaloni post Mundial que salió a la luz

Recientemente, un archivo inédito se publicó por parte de un medio asiático, MiGu, con declaraciones frescas por parte del entrenador nacional con un despecho medido después de haber caído por 1-0 ante España, que lo dejó a las puertas de levantar su segunda Copa del Mundo, la cuarta para el combinado nacional en su historia.

En la misma no solo analizó las falencias que tuvo el equipo en todo el torneo que aún así logró ser el segundo mejor del mundo, sino que posó los ojos en el futuro, en lo que va a dejar en Argentina continúe o no al frente. Si bien esta nota se realizó antes de que Messi confirme el adiós a su historia con esta camiseta después de 20 años, se lo vio muy seguro con lo que quiere: la importancia a los más jóvenes.

"A partir de ahora se abre un paréntesis, vamos a darle oportunidad a eso. No digo repetir los títulos, a nivel de contagio del equipo me refiero, que la gente se sienta identificada, pero es difícil conseguirlo. No va a ser fácil repetir algo así. La gente se identificó con esta selección, da miedo. Miedo en el buen sentido", analizó en ese entonces, dándole trascendencia a los laureles conseguidos.

Y en la continuidad de su idea, expresó que seguirán con la misma línea ganadora: "Yo pienso que es difícil intentarlo, no digo que va a ser fácil. Como entrenador, como jefe de grupo hay que saber que va a ser difícil. Lógicamente, lo intentaremos, estemos o no estemos nosotros. No es lo importante".

A su vez, habló de las renovaciones que tendrá el plantel en esta etapa. "Es muy importante que los chicos nuevos puedan sumarse a nuestra idea de juego. Siempre lo hemos hecho. Ahora seguramente se abra un paréntesis, lindo", volvió, con hincapié en la continuidad.

"Una época para poder confiar en estos chicos que están llamando a la puerta y siempre digo que la edad no es sinónimo de nada. Se quedarán o vendrán nuevos siempre y cuando rindan en sus equipos. Nuestra intención es darle la oportunidad a todo el mundo para que puedan jugar con esta camiseta", destacó.