Lionel Scaloni está cerca de renovar como DT de la Selección Argentina: los detalles del proyecto

Después de una importante reunión este lunes por la noche, el entrenador de la Albiceleste quedó conforme con el nuevo proyecto presentado por AFA de cara a lo que viene y su continuidad está confirmada en un 75%.
Con los tres amistosos a la vuelta de la esquina y la despedida de Lionel Messi como escenario protagonista, una buena noticia empieza a tomar fuerza en la Selección Argentina: Lionel Scaloni tiene muy encaminada la renovación como DT. Después de haber vaticinado su fin de ciclo post subcampeonato del mundo -una vez que se cumpla el contrato vigente hasta diciembre- una reunión este lunes por la noche con los directivos de AFA podría haber dado vuelta la tortilla y todo indica que habrá continuidad.
Según informaron, la expectativa es alta y la renovación estaría encaminada en un "75%". Con el proyecto deportivo y competitivo aprobado por parte del 'Gringo', restan negociar algunos detalles económicos en el nuevo contrato.
El mismo sería bajo la particularidad de "2+2": dos años de vínculo hasta la Copa América 2028 y otros dos hasta el Mundial 2030. Esto quiere decir que, a diferencia de una firma directa por cuatro años, Scaloni tiene una ventana abierta para irse bajo legalidad contractual en caso de no querer seguir después de la competencia continental, sin necesidad de rescindir.
La voluntad de la casa del fútbol argentino es hacerlo oficial en los próximos días, con la duda de si la confirmación será antes o después de los encuentros amistosos ante Bolivia, el 30/9 en el Estadio Mario Alberto Kempes, Burkina Faso, el 3/10 en el Monumental, y Benín, el 6/10 también en el estadio de River. Mientras tanto, el cuerpo técnico vigente ya lleva a cabo los entrenamientos del seleccionado nacional previos a la fecha FIFA.
Dentro de la conversación que se mantuvo después de la reciente llegada al país, se planteó el cambio inevitable en el proyecto deportivo ante la baja de referentes como Nicolás Otamendi y el eterno capitán, Lionel Messi. La idea es tener de bandera a los más chicos, muchos de ellos parte del plantel finalista del Mundial 2030, y darles un lugar protagónico en el campo.
Además, hay que tener en cuenta que otros futbolistas auguraron que sus ciclos con la celeste y blanca también está llegando al final: Nicolás Tagliafico, Giovani Lo Celso, Emiliano Martínez, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul.
Recientemente, un archivo inédito se publicó por parte de un medio asiático, MiGu, con declaraciones frescas por parte del entrenador nacional con un despecho medido después de haber caído por 1-0 ante España, que lo dejó a las puertas de levantar su segunda Copa del Mundo, la cuarta para el combinado nacional en su historia.
En la misma no solo analizó las falencias que tuvo el equipo en todo el torneo que aún así logró ser el segundo mejor del mundo, sino que posó los ojos en el futuro, en lo que va a dejar en Argentina continúe o no al frente. Si bien esta nota se realizó antes de que Messi confirme el adiós a su historia con esta camiseta después de 20 años, se lo vio muy seguro con lo que quiere: la importancia a los más jóvenes.
"A partir de ahora se abre un paréntesis, vamos a darle oportunidad a eso. No digo repetir los títulos, a nivel de contagio del equipo me refiero, que la gente se sienta identificada, pero es difícil conseguirlo. No va a ser fácil repetir algo así. La gente se identificó con esta selección, da miedo. Miedo en el buen sentido", analizó en ese entonces, dándole trascendencia a los laureles conseguidos.
Y en la continuidad de su idea, expresó que seguirán con la misma línea ganadora: "Yo pienso que es difícil intentarlo, no digo que va a ser fácil. Como entrenador, como jefe de grupo hay que saber que va a ser difícil. Lógicamente, lo intentaremos, estemos o no estemos nosotros. No es lo importante".
A su vez, habló de las renovaciones que tendrá el plantel en esta etapa. "Es muy importante que los chicos nuevos puedan sumarse a nuestra idea de juego. Siempre lo hemos hecho. Ahora seguramente se abra un paréntesis, lindo", volvió, con hincapié en la continuidad.
"Una época para poder confiar en estos chicos que están llamando a la puerta y siempre digo que la edad no es sinónimo de nada. Se quedarán o vendrán nuevos siempre y cuando rindan en sus equipos. Nuestra intención es darle la oportunidad a todo el mundo para que puedan jugar con esta camiseta", destacó.
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