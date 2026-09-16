Avanza la investigación contra Claudio Tapia por presunto enriquecimiento ilícito

La investigación incluye además pedidos de información a la Conmebol sobre los cargos ocupados por Tapia y los ingresos percibidos. El juzgado también solicitó a oficinas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires las declaraciones juradas patrimoniales del dirigente, incluidos sus anexos reservados.

Por otra parte, el juzgado intimó a la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) a entregar el legajo laboral completo de Tapia y un informe sobre sus ingresos. El dirigente es investigado en esta causa en su condición de funcionario de ese organismo mixto encargado de la gestión de residuos en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Ese cargo, y no su función como presidente de la AFA, es el que permite que Tapia sea investigado bajo la figura de enriquecimiento ilícito, un delito que solo puede ser cometido por funcionarios públicos. La representación bonaerense de la Ceamse está en manos del dirigente.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, quien cuestionó la evolución patrimonial de Tapia durante el período comprendido entre 2016 y 2025. Con las nuevas medidas, la Justicia busca reunir información de distintas fuentes para reconstruir sus movimientos patrimoniales.

El expediente se suma a otros frentes judiciales que enfrenta actualmente el presidente de la AFA. Tapia está procesado en una causa impositiva en el fuero Penal Económico y también fue alcanzado por una investigación por posible lavado vinculada a una quinta relacionada con la AFA. Ahora, la investigación por presunto enriquecimiento ilícito avanza en los tribunales federales de Comodoro Py.