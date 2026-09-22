Enrique Sacco se lanzó como candidato a presidente de Independiente

El reconocido periodista deportivo anunció que participará de las próximas elecciones del club de Avellaneda. "Tomé una de las decisiones más importante de mi vida", dijo.
Enrique Sacco, reconocido periodista deportivo, se lanzó como candidato a presidente de Independiente en las elecciones de este año, que tendrá fecha confirmada en los próximos días. El premiado periodista de 57 años buscará ser el sucesor de Néstor Grindetti en un club que vive eternamente con el objetivo de volver a ser el club competitivo y sin problemas económicos que supo ser en el pasado.
"Hoy me preocupa profundamente lo que veo. Desde hace muchísimos años que Independiente comete los mismos errores, acumula problemas, improvisa y toma decisiones equivocadas o al menos decisiones que no comparto o que no compartimos. Lo que veo me duele, creo que nos duele a todos, nos genera tristeza", indicó Sacco en el video de su lanzamiento como candidato.
"Independiente necesita un cambio rotundo, una renovación total, un aire nuevo y fresco. Llegó el momento de involucrarme y de involucrarnos. No puedo ni podemos quedarnos mirando desde afuera. Por eso tomé una de las decisiones más importantes de mi vida", agregó.
Sacco, que cubrió seis Mundiales, condujo durante casi dos décadas La Oral Deportiva por ESPN Radio, programa que ganó ocho premios Martín Fierro. Además, fue el único periodista argentino habilitado durante años para votar en la elección del Balón de Oro. Tiempo después, fue gerente de Gestión Institucional de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) y, más adelante, gerente de contenidos de TNT Sports.
De esta manera, Sacco se suma como candidato de una de las elecciones más fuertes de Independiente en los últimos años por la cantidad de nombres importantes que aspirarán a manejar las riendas de la institución. Luciano Nakis, prosecretario de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ya confirmó su postulación por la Lista Roja, con el respaldo del Kun Agüero. Por su parte, la gloria del club Daniel Bertoni competirá por Auténticos Rojos. Y el ex tenista Gastón Gaudio también anunciaría su candidatura por Gente de Independiente.
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