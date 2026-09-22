Enrique Sacco se lanzó como candidato a presidente de Independiente

De esta manera, Sacco se suma como candidato de una de las elecciones más fuertes de Independiente en los últimos años por la cantidad de nombres importantes que aspirarán a manejar las riendas de la institución. Luciano Nakis, prosecretario de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ya confirmó su postulación por la Lista Roja, con el respaldo del Kun Agüero. Por su parte, la gloria del club Daniel Bertoni competirá por Auténticos Rojos. Y el ex tenista Gastón Gaudio también anunciaría su candidatura por Gente de Independiente.

El video de lanzamiento de Sacco