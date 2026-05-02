Claudio Úbeda, con confianza para la Copa: "A Barcelona le deberíamos ganar"

El Grupo D está muy parejo con Boca, Cruzeiro y Universidad Católica con seis puntos, mientras que Barcelona no tiene unidades y está obligado a sumar de a tres para renovar las esperanzas. El Xeneize, que lo goleó 3 a 0 en La Bombonera, buscará repetir una contundente actuación en Ecuador.

“Lo que nosotros tenemos claro es que cada partido que Boca juega pasa a ser el más importante. Y eso los chicos lo tienen muy asimilado. Cada partido es el más importante. Para eso nos ocupamos nosotros con quién tiene que jugar. Ellos saben que deben entregar todo, se los ve bien en las rotaciones que hacemos, entendemos que hay un buen clima”, comentó Úbeda.

Y en el final cerró bajando línea hacia adentro: “El partido del martes también es importante porque entendemos que es un rival que nosotros deberíamos ganar ese partido para tener más tranquilidad”. Boca se levantó del golpazo con Cruzeiro con arbitraje polémico y continuó su gran momento futbolístico y con resultados.