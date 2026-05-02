Claudio Úbeda, con confianza para la Copa: "A Barcelona le deberíamos ganar"

Tras el triunfo a Central Córdoba en Santiago del Estero, el entrenador de Boca palpitó el cruce con el equipo ecuatoriano de visitante: "Tenemos que ir a buscar el partido".
Tras el triunfo 2 a 1 a Central Córdoba en Santiago del Estero en la última jornada de la primera fase del Torneo Apertura, Claudio Úbeda palpitó el duelo de Boca con Barcelona de Ecuador en condición de visitante y se mostró confiado: "Le tendríamos que ganar, tenemos que ir a buscar el partido".
“La satisfacción de haber ganado el partido que es lo más importante y con esta rotación es importante a la suma de todos los jugadores y eso nos ayudó mucho”, empezó el entrenador de Boca. Y confesó: “Me quedé un poquito con el sabor amargo de tener que haber terminado el partido antes y haber aprovechado las situaciones. No debimos haber sufrido. Nos pusieron un poco en jaque en el final del partido, pero nos tiene que servir para lo que viene”.
Después, puso el foco en la Copa Libertadores: “Estamos muy bien, tenemos en claro que tenemos estos 20/25 días apretados de partidos, que tenemos que descansar y ponernos a punto para que cada jugador pelee en el equipo. La obligación en la Copa siempre está. Tenemos que ir a buscar el partido, ya conocemos al rival, sabemos que estuvo variando su planteo táctico en sus últimos dos partidos. Ya mañana nos metemos con ese partido".
El Grupo D está muy parejo con Boca, Cruzeiro y Universidad Católica con seis puntos, mientras que Barcelona no tiene unidades y está obligado a sumar de a tres para renovar las esperanzas. El Xeneize, que lo goleó 3 a 0 en La Bombonera, buscará repetir una contundente actuación en Ecuador.
“Lo que nosotros tenemos claro es que cada partido que Boca juega pasa a ser el más importante. Y eso los chicos lo tienen muy asimilado. Cada partido es el más importante. Para eso nos ocupamos nosotros con quién tiene que jugar. Ellos saben que deben entregar todo, se los ve bien en las rotaciones que hacemos, entendemos que hay un buen clima”, comentó Úbeda.
Y en el final cerró bajando línea hacia adentro: “El partido del martes también es importante porque entendemos que es un rival que nosotros deberíamos ganar ese partido para tener más tranquilidad”. Boca se levantó del golpazo con Cruzeiro con arbitraje polémico y continuó su gran momento futbolístico y con resultados.
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