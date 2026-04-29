Claudio Úbeda: "La expulsión nos condicionó todo el partido"

“Respecto a la expulsión, nosotros vimos que no había sido para nada sancionable. El árbitro decide sacar segunda tarjeta amarilla que cuando uno observa la imagen te das cuenta que Adam nunca hace el gesto de golpear. Nos condicionó todo el partido y nos dificultó nuestro plan de juego”, se quejó el Sifón. Y agregó: “Quedó a la vista como fue el arbitraje de Ostojich. Tuvo un exceso de protagonismo. Saco demasiadas amarillas”.