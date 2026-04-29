Claudio Úbeda: "La expulsión nos condicionó todo el partido"

El entrenador de Boca lamentó la derrota por 1 a 0 con Cruzeiro sobre el final en Brasil tras jugar un tiempo con un hombre menos por una polémica expulsión a Adam Bareiro.
Con un jugador menos durante un tiempo, Boca perdió 1 a 0 con Cruzeiro sobre el final en Brasil por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Claudio Úbeda aseguró que "la expulsión nos condicionó todo el partido" con respecto a la roja a Adam Bareiro, después de una primera amarilla polémica por un leve contacto.
“Respecto a la expulsión, nosotros vimos que no había sido para nada sancionable. El árbitro decide sacar segunda tarjeta amarilla que cuando uno observa la imagen te das cuenta que Adam nunca hace el gesto de golpear. Nos condicionó todo el partido y nos dificultó nuestro plan de juego”, se quejó el Sifón. Y agregó: “Quedó a la vista como fue el arbitraje de Ostojich. Tuvo un exceso de protagonismo. Saco demasiadas amarillas”.
Tras la expulsión, Úbeda metió mano con los ingresos del Changuito Zeballos y Nicolás Figal, quienes entraron bien para contragolpear y defender el resultado respectivamente, pero no alcanzó: “No fue para retrasarnos, sino para que tanto Blanco y Weigandt tengan la opción de pasar al ataque. Queríamos encontrar los espacios a través del contragolpe. No fue una estrategia para tirarnos atrás".
Por último, respecto al final caliente que se vivió entre los jugadores tras las cargadas, Úbeda fue claro: ”Quiero valorar el esfuerzo colectivo porque tuvimos mucho orden. La reacción final es lógica cuando perdes y tenes un rival que provoca. Intentamos todos que no pase a mayores”.
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