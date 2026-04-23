Boca aplastó 4 a 0 a Defensa y clasificó a los octavos del Torneo Apertura

El Xeneize se impuso de manera contundente al Halcón en Florencio Varela por la fecha 16 del campeonato local. Milton Giménez, Velasco, Bareiro y Merentiel hicieron los goles.
Boca goleó 4 a 0 a Defensa y Justicia como visitante en el Tito Tomaghello y aseguró su clasificación a los octavos de final. El equipo mostró contundencia en los momentos claves y resolvió un partido que tuvo tensión en el arranque: los goles fueron marcados por Milton Giménez, Alan Velasco, Adam Bareiro y Miguel Merentiel.
El encuentro tuvo un inicio movido y con protagonismo del VAR. Defensa había logrado abrir el marcador a los cinco minutos, a través de un cabezazo de Juan Gutiérrez, pero la jugada fue anulada por un offside milimétrico. Esa acción resultó determinante porque después Boca, a los 24', aprovechó un error en la salida del arquero y Milton Giménez marcó el 1-0 definiendo desde la puerta del área, gol que también fue convalidado tras revisión.
Y, en el complemento, Boca dio el golpe definitivo. Primero Velasco, a los 32', corrió en soledad tras una gran habilitación de Zeballos desde su propia área y marcó el segundo. Luego, a los 36', Paredes encontró espacios en la defensa, habilitó a Aranda que fue generoso y con un pase al medio le cedió el gol a Bareiro que concretó el 3-0.
Con el partido ya resuelto, el tramo final sirvió para estirar la diferencia. Merentiel marcó el cuarto tanto tras una nueva habilitación de Aranda y dejar en el camino al arquero. Boca ganó, gustó y goleó ante Defensa en Varela, en una progresión de mejora en el juego constante.
Con este triunfo, Boca no solo avanzó a los octavos sino que se subió a lo más alto de la Zona A, con 27 puntos, a la espera de los partidos de Estudiantes (27) y Vélez (26), los únicos que pueden arrebatarle esa posición. De esta manera, los dirigidos por Claudio Úbeda estiraron su invicto a 14 partidos y el próximo martes tendrán una visita de riesgo a Brasil para enfrentar a Cruzeiro por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
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