Boca aplastó 4 a 0 a Defensa y clasificó a los octavos del Torneo Apertura

Con este triunfo, Boca no solo avanzó a los octavos sino que se subió a lo más alto de la Zona A, con 27 puntos, a la espera de los partidos de Estudiantes (27) y Vélez (26), los únicos que pueden arrebatarle esa posición. De esta manera, los dirigidos por Claudio Úbeda estiraron su invicto a 14 partidos y el próximo martes tendrán una visita de riesgo a Brasil para enfrentar a Cruzeiro por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El resumen de Defensa y Justicia 0-4 Boca