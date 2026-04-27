Claudio Úbeda palpitó el duelo con Cruzeiro: "Tenemos que ser inteligentes"

El entrenador del Xeneize evitó hablar de ser candidatos en la Copa Libertadores y destacó la importancia de competir con equilibrio ante el conjunto brasilero.
Claudio Úbeda habló en la previa de su primer partido como entrenador de Boca en Brasil, que se desarrollará este martes cuando enfrente a Cruzeiro por la Copa Libertadores. “Tenemos que ser inteligentes para aprovechar las chances”, aseguró el DT al llegar al hotel en Belo Horizonte.
En su análisis del rival, el entrenador remarcó el nivel del conjunto brasileño y las dificultades propias de jugar como visitante. “Es un equipo de jerarquía, con jugadores importantes”, explicó y agregó: “Jugar Copa Libertadores es tener en cuenta que las dificultades como visitante se te pueden presentar y tenés que saber cómo enfrentarlas”. En ese sentido, insistió en la necesidad de sostener el orden para competir.
Úbeda también destacó la competencia interna dentro del plantel y el impacto positivo en el rendimiento. “Nos hemos ido encontrando con un grupo de chicos que todos quieren competir, estar en el 11”, señaló y valoró el clima de trabajo: “Hay que mantener la cabeza fría y ser pragmáticos”. Además, resaltó el apoyo de los hinchas en condición de visitante: “Sentimos muchísimo el apoyo de la gente… mañana va a pasar lo mismo y es muy importante”.
Por último, evitó definiciones rutilantes sobre el rol de Boca en la competencia. Ante la consulta sobre si es candidato, respondió sin rodeos: “No, no, no soy quien, no me quieras sacar títulos que no quiero decir”. Aunque aclaró: “Tenemos que entender que somos un equipo protagonista”.
comentar