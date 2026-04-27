Claudio Úbeda palpitó el duelo con Cruzeiro: "Tenemos que ser inteligentes"

Úbeda también destacó la competencia interna dentro del plantel y el impacto positivo en el rendimiento. “Nos hemos ido encontrando con un grupo de chicos que todos quieren competir, estar en el 11”, señaló y valoró el clima de trabajo: “Hay que mantener la cabeza fría y ser pragmáticos”. Además, resaltó el apoyo de los hinchas en condición de visitante: “Sentimos muchísimo el apoyo de la gente… mañana va a pasar lo mismo y es muy importante”.