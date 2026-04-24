Claudio Úbeda: "Si queremos competir en los dos torneos es necesaria la rotación"

Y agregó sobre el equipo alternativo: "Es entrenar todos los días con la exigencia de que cada uno aprenda a pelear el puesto y a querer estar dentro del 11. Cuando hay un plantel competitivo y se ve una buena comunión entre jugadores se hace más fluido. También es bueno que hoy (por este jueves) hayan marcado todos los delanteros, los tres más Alan (Velasco), es bueno, eso genera confianza. Mantuvimos el cero en el arco nuevamente, estamos contentos y sabiendo que el martes tenemos otro partido importante".

Por otro lado, sobre la victoria ante Defensa, contó: "Hicimos un partido inteligente, fuimos ordenados y encontrando el rumbo del partido. En el segundo tiempo entendimos que necesitábamos un volante más y ahí encontramos el desequilibrio enseguida e hicimos más goles".

Por último, habló para qué está el equipo: "Este Boca está para competir cada partido como una final, ese es el objetivo a nivel Boca. Cada partido como lo demostramos hoy, que cualquier podía pensar que no le dábamos importancia por ponerse suplentes, todo lo contrario. Todos compiten por igual. A partir de darle atención a todos los jugadores vamos a seguir compitiendo".