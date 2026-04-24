Claudio Úbeda: "Si queremos competir en los dos torneos es necesaria la rotación"

Tras la goleada 4 a 0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela, el entrenador de Boca destacó la producción del equipo alternativo y remarcó: "Le damos importancia a todos los partidos".
Tras el triunfo en el Superclásico en el Monumental y en la previa de visitar a Cruzeiro por la Copa Libertadores, Boca goleó 4 a 0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela por la fecha 16 del Torneo Apertura con un equipo alternativo. Claudio Úbeda explicó la rotación y destacó la producción del equipo.
"Consideramos que es necesario, si queremos ser competitivos en los dos torneos esta rotación tiene que ser necesaria. Por es la salida del Chelito Delgado por Leandro (Paredes), porque necesitamos que descanse bien para jugar en Brasil, además tenía amarilla. Estamos atentos a esos detalles", expresó Úbeda.
"Evaluamos mucho la recuperación, mañana (por este viernes) ya entrenamos, los que jugaron recuperación y el resto entrena normal. No podemos darnos el lujo de descansar un minuto, ya el lunes viajamos a Brasil para jugar y ya cambiamos el chip enseguida en modo Copa", continuó el entrenador.
Y agregó sobre el equipo alternativo: "Es entrenar todos los días con la exigencia de que cada uno aprenda a pelear el puesto y a querer estar dentro del 11. Cuando hay un plantel competitivo y se ve una buena comunión entre jugadores se hace más fluido. También es bueno que hoy (por este jueves) hayan marcado todos los delanteros, los tres más Alan (Velasco), es bueno, eso genera confianza. Mantuvimos el cero en el arco nuevamente, estamos contentos y sabiendo que el martes tenemos otro partido importante".
Por otro lado, sobre la victoria ante Defensa, contó: "Hicimos un partido inteligente, fuimos ordenados y encontrando el rumbo del partido. En el segundo tiempo entendimos que necesitábamos un volante más y ahí encontramos el desequilibrio enseguida e hicimos más goles".
Por último, habló para qué está el equipo: "Este Boca está para competir cada partido como una final, ese es el objetivo a nivel Boca. Cada partido como lo demostramos hoy, que cualquier podía pensar que no le dábamos importancia por ponerse suplentes, todo lo contrario. Todos compiten por igual. A partir de darle atención a todos los jugadores vamos a seguir compitiendo".
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