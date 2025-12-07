Fútbol |

Racing dio el golpe en La Bombonera: le ganó a Boca, lo eliminó y clasificó a la final

Con un tanto de Maravilla Martínez, la Academia se impuso 1 a 0 ante el Xeneize de visitante y estará en la definición del título ante Estudiantes o Gimnasia.

Boca y Racing se enfrentan este domingo en La Bombonera por la semifinal del Torneo Clausura. El partido, que es dirigido por Darío Herrera y tiene a Silvio Trucco a cargo del VAR, se puede ver por TNT Sports y ESPN Premium.

Boca viene mejorando su juego y se encuentra en racha: ganó sus últimos seis partidos. Por su parte, Racing quiere recuperar su mejor versión, la que le hizo llegar a las semifinales de la Copa Libertadores.

En cuanto a jugadores, Claudio Úbeda cuenta con todo su plantel. Mientras que Gustavo Costas tiene dos bajas sensibles: Santiago Sosa y Gastón Martirena. Los dos jugadores de La Academia fueron expulsados ante Tigre y están suspendidos.

El ganador del clásico disputará la final del campeonato el sábado 13 en el Madre de Ciudades (Santiago del Estero) contra Estudiantes o Gimnasia

