Racing dio el golpe en La Bombonera: le ganó a Boca, lo eliminó y clasificó a la final

Boca viene mejorando su juego y se encuentra en racha: ganó sus últimos seis partidos. Por su parte, Racing quiere recuperar su mejor versión, la que le hizo llegar a las semifinales de la Copa Libertadores.

En cuanto a jugadores, Claudio Úbeda cuenta con todo su plantel. Mientras que Gustavo Costas tiene dos bajas sensibles: Santiago Sosa y Gastón Martirena. Los dos jugadores de La Academia fueron expulsados ante Tigre y están suspendidos.

El ganador del clásico disputará la final del campeonato el sábado 13 en el Madre de Ciudades (Santiago del Estero) contra Estudiantes o Gimnasia