Lionel Scaloni analizó el formato del Mundial 2026: "Hay algo extraño"

"Este nuevo formato nos trae estas cosas: por mucho que hagas nueve puntos, que no te toque un tercero es un poco extraño", soltó en TVE. Luego, el DT lamentó que pueda darse un hipotético cruce con España en 16avos. "Sería una pena para todos, pero primero hay que pasar", destacó.

Scaloni consideró injusto que ocho primeros disputarán los 16avos de final contra uno de los mejores terceros, mientras que habrá cuatro primeros de grupo, entre ellos Argentina en caso de lograrlo, que jugarán ante segundos. Claro, algunos primeros, incluso sumando menos puntos que la Albiceleste, tendrán un rival más accesible.

Para colmo, salvo que termine tercero o cuarto en un grupo accesible que es muy poco probable, Argentina se medirá ante el primero o segundo del Grupo H que componen España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Sí, el campeón de Europa de Yamal y compañía, la Celeste de Bielsa y Arabia, que complicó y venció a Argentina en Qatar 2022.

A diferencia de lo que sucedió en otras ediciones, el equipo que se consagre en el Mundial 2026 habrá disputado un partido más que los antiguos campeones. Con la ampliación de los cupos, este certamen tendrá 16avos y obligará a los finalistas a enfrentar a ocho rivales.