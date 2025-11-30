Claudio Úbeda, motivado con el triunfo a Argentinos: "Nafta tenemos y daremos pelea"

"Creo que nafta tenemos bastante y estamos preparados para dar pelea. Hay que respetar a los rivales que nos toque enfrentar, pero sí sentimos que el grupo está 100% compenetrado en el día a día, en querer ganar, en ser solidario y en entender que queremos jugar en equipo", expresó el entrenador de 56 años.

Luego, el Sifón definió al Xeneize como un equipo con seriedad y descifró el plan para superar al Bicho: "Los equipos serios tienen que aprender a no pasarla bien, pero si lo teníamos estudiado cómo jugaba Argentinos y cómo intentar lastimarlo. Saliendo rápido de la presión y atacando a los espacios era un arma que sabíamos usar. Nos faltó la estocada final, pero cuando un equipo está sólido como estamos, también interviene la pelota parada que nos ha dado buenos resultados".

Después, Úbeda destacó el rendimiento defensivo y la "solidez", ya que "genera confianza" en los futbolistas y permite que jueguen más "sueltos". Además de halagar a la dupla central conformada por Lautaro Di Lollo y el autor del único gol, Ayrton Costa, elogió a los laterales Juan Barinaga y Lautaro Blanco que no se sueltan "permanentemente por locura", sino por "situaciones de juego".

Por último, el Sifón comentó sobre Racing y Tigre, los posibles rivales del Xeneize en semifinales: "Son dos equipos que juegan distinto. Pero nosotros estamos preparados para jugar con cualquiera. Esperaremos al que tenga que ser y trabajaremos para poder ganar ese partido".

Boca acumula seis triunfos consecutivos (Barracas, Estudiantes, River, Tigre, Talleres y Argentinos) y en los últimos cuatro logró mantener el arco de Agustín Marchesín en cero. Úbeda continúa invicto desde que está al mando como entrenador principal y el Xeneize está cada vez más consolidado.