River jugará la Sudamericana e Independiente espera una mano de Racing

El Millonario no pudo ganar ninguna competencia en el año ni terminar en los primeros puestos de la tabla anual para poder sacar un boleto al máximo certamen continental a nivel clubes. Más allá de eso, al terminar cuarto, todavía tenía la esperanza de que Boca al salir campeón libere un cupo para poder acceder al Repechaje. Sin embargo, con la eliminación ante Racing, se acabaron las chances y jugará la Sudamericana.

Gallardo buscará volver a encontrarse con la gloria con River donde la logró por primera vez.

"Mi seguridad, mi convicción, mi deseo y mis ganas que tengo de seguir redoblando la apuesta es lo que me sostiene", expresó Marcelo Gallardo hace un mes tras renovar hasta diciembre de 2026 como entrenador del Millonario. "Estoy seguro de que vamos a volver a ganar", disparó el Muñeco, que buscará volver a alcanzar la gloria con River donde la consiguió por primera vez en 2014.

Por su parte, Independiente sigue soñando con la clasificación a la Sudamericana. Con la llegada de Gustavo Quinteros, el Rojo mejoró su juego, terminó su participación el campeonato con tres triunfos y finalizó 11° en la tabla anual. Si Racing, que ya sacó boleto para el segundo certamen internacional, gana el Torneo Clausura disputará la Libertadores y el Rojo irá a la Sudamericana.

Boca no le pudo dar una mano a River, pero Racing aún puede dársela a Independiente. De manera insólita, hoy Boca perdió porque no pudo acceder a la final del Torneo Clausura, pero al mismo tiempo perdió River porque se quedó sin Copa Libertadores 2026. Y, la gloria de Racing sería también festejo de Independiente.