Maravilla Martínez volvió al gol ante Boca: "Todo hijo de Dios pasó por el desierto"

El delantero de 33 años llevaba 10 partidos sin marcar goles en los últimos 14 encuentros de La Academia. Sin embargo, el ex Instituto acabó con el maleficio a los 30 minutos del segundo tiempo del duelo con Boca en La Bombonera tras ganarle el duelo aéreo a Ayrton Costa después de un centro de Gabriel Rojas.

"La verdad, contento. Los delanteros necesitan el gol. Yo siempre tengo algo en mi vida. Mientras llegue a casa, me acueste y diga que dejé todo, que corrí hasta donde me dio... Después, el gol son circunstancias... Venimos ganando seguido y los compañeros están compitiendo. Contento. El equipo no depende solamente de mí", expresó en diálogo con ESPN.

Fiel a su estilo, también dejó una reflexión religiosa sobre su sequía: "Contento. Era un gol importante. Con la fe, siempre creyendo. Todo hijo de Dios pasó por el desierto. Moisés estuvo en el desierto. Dios te prepara. Te moldea ahí, cuando las cosas no salen. A veces no depende de mí".

Su prolongada racha sin marcar era un motivo de preocupación para todos los hinchas de Racing y hasta para el propio Gustavo Costas, que veía cómo su equipo se quedaba sin su principal arma ofensiva. Sin embargo, se cortó en el momento justo, ante Boca y en la mismísima Bombonera para acceder a la final del campeonato.