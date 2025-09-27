Claudio Úbeda: la salud de Miguel Ángel Russo y la derrota de Boca con Defensa

En cuanto a la salud de Miguel Ángel Russo, Úbeda expresó: “Hablé hoy y ayer con él. Lo estamos respaldando en todo lo que nos diga, le mando un saludo. Yo estoy acá porque él no ha podido estar porque se esta cuidando para ponerse mejor y que pueda volver“.

Luego, hizo referencia a la derrota 2 a 1 con Defensa y Justicia: “El resultado no fue la realidad de lo que pasó en la cancha, pero en definitiva es este”. Después, el director técnico interino azul y oro en este partido por la ausencia de Russo, amplió: “Tenemos que asumirlo”.

“A lo mejor no generamos tantas situaciones de gol como el partido pasado, pero tuvimos protagonismo y no pudimos concretar. Ellos tuvieron una situación pero después no sufrimos durante todo el partido, pero lamentablemente en la última jugada ese tiro libre nos dejó sin nada“, completó Úbeda.

En cuanto al regreso a las canchas de Ander Herrera después de más de tres meses, el colaborador de Russo sostuvo: “Estaba planificado que empiece a ganar minutos en cancha, ya viene hace varias semanas entrenando a la par del grupo. Viene haciendo progresión bastante buena, con sus características de control y buen pase. Consideramos que era bueno que hoy ganara minutos”.

Para completar, se refirió a la particular situación de Exequiel Zeballos, que no concentró: “Es una cuestión de una elección de plantel. Entran 23 en la lista y en la parte fina de las decisiones tiene que quedar uno u otro afuera. Es muy fino y a veces hay alguna rotación, no hay otro motivo por el que tenga que quedar afuera. Es un gran jugador y cada uno tiene que exigir desde su lugar”.