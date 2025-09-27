Julián Álvarez brilló y Atlético aplastó al Real Madrid

El clásico empezó con un guion inesperado. Simeone decidió cederle el balón al rival y apostar a la velocidad por las bandas. La estrategia funcionó: Atlético generó las primeras llegadas claras, aunque sin concretarlas. La falta de precisión permitió al Madrid castigar en las pocas que tuvo. Primero, Kylian Mbappé convirtió tras un pase de Arda Güler; luego, el propio turco aprovechó un error defensivo y dio vuelta el marcador. El 1-2 encendió alarmas en la tribuna local.

Sin embargo, el Atlético nunca renunció a su plan. Alexander Sorloth, discutido por sus flojas actuaciones, encontró alivio al conectar un cabezazo perfecto que significó el 2-2 antes del descanso. El empate renovó energías y marcó el rumbo de un complemento dominado de principio a fin por los rojiblancos.

El inicio del segundo tiempo tuvo un quiebre definitivo. Una infracción contra Nico González dentro del área abrió la puerta para que Julián Álvarez asumiera la responsabilidad desde los doce pasos. El delantero cordobés, que había fallado un penal días atrás, no dudó: remate fuerte y preciso para adelantar al Atlético y desatar la euforia en el estadio.

Embed

La Araña no se conformó. A los pocos minutos, una falta cerca del área le dio la oportunidad de mostrar otra faceta de su repertorio. Con un tiro libre impecable, superó a Courtois y firmó el 4-2 que encarriló la goleada. “Practicamos mucho en los entrenamientos, estaba con Nico y al final decidí pegarle yo. Fue una buena decisión”, confesó el argentino tras el partido, con una sonrisa que reflejaba el desahogo.

El broche de oro lo puso Antoine Griezmann, quien capitalizó un contraataque en los minutos finales para sellar el 5-2 definitivo. El Metropolitano explotó de alegría: no solo por el resultado, sino también por la forma en que su equipo superó al eterno rival.

Con este triunfo, Atlético de Madrid alcanzó los 12 puntos en la tabla y frenó el andar perfecto del Real, que sigue líder con 18 pero ahora bajo amenaza del Barcelona. Más allá de los números, la victoria significó un golpe anímico clave para un equipo que había arrancado la temporada con dudas y cuestionamientos.

El propio Simeone valoró el carácter de sus dirigidos. La actuación de Koke y Pablo Barrios en el mediocampo, el despliegue defensivo de Marcos Llorente y el sacrificio colectivo fueron piezas esenciales. A ello se sumó la participación de varios argentinos: además de Álvarez y González, Giuliano Simeone aportó una asistencia en el primer gol, Nahuel Molina ingresó en el segundo tiempo y Juan Musso estuvo en el banco. En la vereda de enfrente, Franco Mastantuono entró en el complemento para el Real Madrid, que no encontró respuestas a la intensidad rojiblanca.

AP25270597855666 (1)

Julian Alvarez: "Es un día muy especial"

La figura indiscutida fue Julián Álvarez, quien se ganó los elogios de propios y extraños. “Es un día muy especial. Sabíamos lo que significaba el partido, no solo por ser un derbi sino porque necesitábamos recortar puntos. Estuvimos efectivos y nos llevamos la victoria”, señaló el delantero, que ya se convirtió en referente del equipo madrileño.

El doblete contra el Real no solo elevó su confianza personal, sino que también confirmó su condición de pieza clave para Simeone. Con sacrificio, precisión y gol, Álvarez empieza a escribir un capítulo propio en la historia del Atlético, que encontró en él la chispa que le faltaba en el arranque de la temporada.

La goleada también sirvió para enterrar cualquier fantasma de crisis. El equipo rojiblanco había mostrado pasajes de buen juego sin resultados concretos y este triunfo de jerarquía lo devuelve a la pelea por el título. “Tenemos que seguir en este camino, mejorar lo que queda pendiente y tratar de mantener el arco en cero”, remarcó Julián, con la mirada ya puesta en los próximos desafíos.

En un fútbol dominado por las grandes potencias, el Atlético demostró que todavía conserva su esencia: lucha, carácter y corazón. Y cuando a esas virtudes se le suma el talento de figuras como Julián Álvarez y Griezmann, el equipo del Cholo se convierte en una amenaza real para cualquiera.

La noche del Metropolitano quedará guardada en la memoria de los hinchas colchoneros. No todos los días se golea al Real Madrid con semejante autoridad. Y mucho menos con un argentino como héroe absoluto.

Síntesis del partido:

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko (Javi Galán m. 81); Giuliano (Nahuel Molina m. 92), Barrios (Baena m. 92), Koke, Nico González (Griezmann m. 81); Sorloth (Gallagher m. 67) y Julián Alvarez.

Real Madrid: Courtois; Carvajal (Camavinga m. 59), Militao (Asencio m. 46), Huijsen (Gonzalo m.89), Carreras; Tchouaméni, Fede Valverde, Güler (Mastantuono m. 59); Bellingham (Rodrigo m. 69), Vinícius y Mbappé.

Goles: 1-0: m.14, Le Normand de cabeza. 1-1: m. 25 Mbappé. 1-2.m. 37, Guler. 2-2: m. 45+2: Sorloth de cabeza. 3-2: m. 51, Julián Alvarez, de penalti. 4-2: m. 63, Julián Alvarez. 52: m. 93, Griezmann.

Árbitro: Javier Alberola (C. Castilla-La Mancha).Enseñó tarjeta amarilla a Sorloth, Nico González, Lenglet, Giuliano, Guler, Asencio, Carreras, Mastantuono.

Incidencias: Partido de la séptima jornada de LaLIga EA Sports, disputado en el estadio Metropolitano de Madrid, ante 69.167 espectadores.