San Lorenzo venció 2 a 0 a Godoy Cruz en medio de la crisis dirigencial

Pese al mal contexto del club, el Ciclón se impuso con autoridad en el Nuevo Gasómetro y se acercó a la punta de la Zona B del Torneo Clausura.
En medio de su grave crisis dirigencial e institucional, San Lorenzo venció 2 a 0 a Godoy Cruz por la décima fecha del Torneo Clausura. Gastón Hernández y Alexis Cuello marcaron los tantos para el Ciclón, que con este triunfo se acercó a la punta del campeonato de su zona.
El partido se abrió sobre el final de un primer tiempo chato. Tras un remate de cabeza de Jhohan Romaña, Gastón Hernández tocó la pelota y sacudió la red. Además, el Tonga cumplió su partido N°100 con el club, por el cual recibió una placa previo al duelo.
A principios del complemento, Nicolás Fernández cometió una falta dentro de su área a Ezequiel Pocho Cerutti, que luego Alexis Cuello cambió por gol con su definición desde los doce pasos. 2-0 de San Lorenzo, que lo logró sostener hasta el final.
Godoy Cruz descontó a los 23 minutos del complemento pero su tanto fue anulado. Auzmendi había marcado pero estaba en offside. El Ciclón también tuvo el tercero: Matías Reali remató dentro del área pero el arquero Petroli evitó la goleada.
Con la victoria, San Lorenzo se ubica cuarto con 16 puntos y sexto en la tabla anual con 43, mientras que Godoy Cruz se encuentra antepenúltimo en su grupo con 8 unidades. En la próxima jornada, el Ciclón visitará a Lanús el sábado 4 de octubre a las 21:15 horas. Por otro lado, el Tomba recibirá a Independiente el domingo 6 a las 14:30.
Tras el encuentro, Gastón Hernández expresó: "Siempre dije que soy un agradecido a este club que me banco mucho en mis lesiones. Estoy muy feliz de estar acá. Intentamos abstraernos de todo lo que pasa afuera y concentrarnos lo que pasa dentro de la cancha. Estamos muy agradecidos de la gente que nos acompaña. Hacemos lo mejor para poder representarnos".
