Claudio Úbeda analizó la victoria de Boca a Estudiantes y palpitó el Superclásico

“La alegría que se vio en el vestuario. Fue un partido súper intenso, sabíamos que Estudiantes nos iba a proponer un partido de estas características. No solamente había que jugarlo, sino ser inteligentes para contrarrestar las embestidas de ellos. Estuvimos ordenados y supimos aprovechar los momentos”, comenzó Úbeda.

Y agregó: "Era un partido importante para ganar. Estudiantes tiene un plantel a la altura del nuestro, con mucho recambio. Se valora mucho el triunfo, nos da un poquito de tranquilidad con respecto a los dos partidos que nos quedan. Hace 15 días atrás hablamos con los chicos sabiendo que teníamos cuatro finales por delante y había que saber cómo jugarlas. Arrancamos bastante bien este proceso”.

Además, el entrenador se refirió al gran rendimiento de Ezequiel Zeballos, a quien decidió darle la titularidad luego de ingresar de gran manera ante Barracas Central. Pese al penal fallo sobre el cierre del primer tiempo, el joven se recuperó y puso el 1-0 del Xeneize en el complemento.

“Lo del Chango me da felicidad. Ezequiel es un chico noble que tiene un potencial físico y técnico increíble. Lo hemos llevado de a poco porque es lo que él necesita. Le generamos confianza, ustedes habrán visto las muestras de desequilibrio que tiene durante el partido. Tiene que creerse que es un jugador que si usa el 100% es desequilibrante”, comentó.

A su vez, se refirió al penal fallado por el volante: “Zeballos era el designado para ejecutar porque lo hace muy bien. Tuvo su recompensa en el segundo tiempo y eso le dio aire tras haber errado el penal”. Ahora, Boca tendrá que poner la cabeza en River, con quien se enfrentará el próximo fin de semana en La Bombonera.

“Con respecto al Superclásico es un evento mundial que sabemos cómo tenemos que jugarlo. Vamos a prepararnos fuertemente esta semana para seguir este camino que nos hemos planteado durante las últimas fechas”, aseguró el entrenador.

Por último, el técnico elogió el trabajo de Belmonte y Delgado, quienes lograron suplir la ausencia de Paredes así como también habló de Agustín Marchesín, quien cometió un inocente penal que le dio el empate parcial a Estudiantes en el complemento.

“A veces los estilos de los jugadores te cambian la dinámica de juego también. Creo que tanto Toto como Delgado hicieron un partido muy bueno y ordenado. Entendíamos que en este partido no podíamos tener el circuito de salida aceitado por la forma de presionar que tiene Estudiantes”, aseguró.

Y cerró: “Lo del penal, más allá de que haya sido o no, no deja de ser un error, pero está dentro de los riesgos que tiene un arquero. No tengo absolutamente nada para decirle a Agustín, es un arquero con experiencia y sabe cómo manejar este tipo de situaciones. Obviamente que si hay cosas por corregir nosotros las vemos, se las mostramos y corregimos. No se hace desde el lugar de la críticas, para nada”.

