Claudio Úbeda: "No creo que sea momento de hablar de mi continuidad"

El entrenador de Boca reconoció que "le fallamos a la gente" por no lograr el objetivo de avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores y se mostró golpeado en conferencia de prensa.
Boca quedó afuera de la Copa Libertadores en fase de grupos después de caer por 1 a 0 con Universidad Católica en La Bombonera. Tras el encuentro, Claudio Úbeda, notoriamente golpeado, evitó confirmar su continuidad y aseguró que primero deberá reunirse con los dirigentes para analizar lo ocurrido.
"No creo que sea un momento para hablar de esto. Tenemos que reunirnos, hablar y pensar en todo lo que pasó en este tiempo que estuvimos y después sí tomar una decisión", expresó el Sifón en conferencia de prensa tras irse silbado por la Bombonera.
Consultado nuevamente sobre su futuro, el técnico dejó una frase que alimentó las dudas sobre su permanencia. "Siempre dependemos de los resultados. Eso no depende de mí", afirmó. Con contrato hasta fines de junio y cuestionado por buena parte de los hinchas, el ciclo del "Sifón" parece haber quedado seriamente comprometido tras este nuevo golpazo a la ilusión y a los objetivos del club.
En el análisis del encuentro, Úbeda lamentó la falta de eficacia de su equipo y remarcó que Boca no logró aprovechar las situaciones que generó. "Las situaciones que tuvimos no las pudimos concretar en el primer tiempo. En el segundo no llegamos con tanta claridad, tuvimos posesión, pero el rival hizo su negocio, se defendió bien y no le pudimos marcar la diferencia", explicó sobre la derrota en La Bombonera.
El entrenador también hizo un balance de la participación en la Copa Libertadores y reconoció la frustración por no haber alcanzado el objetivo. "Salvo en este partido hubo encuentros que el equipo jugó bien y no tuvimos los resultados que hubiésemos querido. En este momento no encuentro palabras para decir lo que realmente sentimos por la impotencia de no haber avanzado y nos quedamos con esa angustia", sostuvo.
Por último, se refirió al malestar de los hinchas y asumió la responsabilidad por el fracaso deportivo. "No es momento para poner excusas ni buscar culpables, asumimos la responsabilidad del resultado. Le fallamos a la gente, no obtuvimos lo que todos queríamos. El estadio estaba como siempre repleto y alentando, pero nosotros no se lo pudimos dar", concluyó.
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