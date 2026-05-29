Claudio Úbeda: "No creo que sea momento de hablar de mi continuidad"

El entrenador también hizo un balance de la participación en la Copa Libertadores y reconoció la frustración por no haber alcanzado el objetivo. "Salvo en este partido hubo encuentros que el equipo jugó bien y no tuvimos los resultados que hubiésemos querido. En este momento no encuentro palabras para decir lo que realmente sentimos por la impotencia de no haber avanzado y nos quedamos con esa angustia", sostuvo.

Por último, se refirió al malestar de los hinchas y asumió la responsabilidad por el fracaso deportivo. "No es momento para poner excusas ni buscar culpables, asumimos la responsabilidad del resultado. Le fallamos a la gente, no obtuvimos lo que todos queríamos. El estadio estaba como siempre repleto y alentando, pero nosotros no se lo pudimos dar", concluyó.