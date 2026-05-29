Boca pasó a la Sudamericana: se medirá con O'Higgins por los playoffs

Red Bull Bragantino (BRA) vs. Sporting Cristal (PER)

Vasco da Gama (BRA) vs. Independiente Medellín (COL)

O'Higgins (CHI) vs. Boca (ARG)

Tigre (ARG) vs. Nacional (URU)

Caracas (VEN) vs. Independiente Santa Fe (COL)

Cienciano (PER) vs. Lanús (ARG)

Santos (BRA) vs. Universidad Central (VEN)

En caso de superar al conjunto chileno, Boca avanzará a los octavos de final, donde espera River, como un posible rival. En este caso, los cruces se definirán por sorteo y quedará establecido el cuadro rumbo a la final prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

Los otros posibles rivales, además del Millonario, en octavos de final serían: Macará (ECU), Atlético Mineiro (BRA), San Pablo (BRA), Recoleta FC (PAR), Botafogo (BRA), City Torque (URU) y Olimpia (PAR).