Boca pasó a la Sudamericana: se medirá con O'Higgins por los playoffs

Tras terminar tercero en su grupo de la Libertadores, el Xeneize no llegó a octavos de final y continuará su camino en el segundo certamen continental.
Boca sufrió un duro golpe en la Copa Libertadores y quedó eliminado en fase de grupos. El Xeneize cayó 1 a 0 ante Universidad Católica en La Bombonera y ya conoce cuál será su próximo desafío internacional. El Xeneize enfrentará a O'Higgins de Chile en los playoffs de la Copa Sudamericana, instancia que otorgará un lugar en los octavos de final.
La serie, que se disputará después del Mundial, tendrá su partido de ida en La Bombonera entre el 21 y el 23 de julio, mientras que la revancha se disputará en Rancagua entre el 27 y el 29 del mismo mes. Por reglamento, el Xeneize abrirá la llave como local tras haber finalizado tercero en su grupo de la Libertadores.
Los cruces de playoffs quedaron definidos según el rendimiento de los equipos en la fase de grupos. O'Higgins terminó como uno de los mejores segundos de la Sudamericana y por eso quedó emparejado con Boca, que finalizó cuarto entre los ocho terceros de la fase de grupos de la Libertadores.
Gremio (BRA) vs. Bolívar (BOL)
Red Bull Bragantino (BRA) vs. Sporting Cristal (PER)
Vasco da Gama (BRA) vs. Independiente Medellín (COL)
O'Higgins (CHI) vs. Boca (ARG)
Tigre (ARG) vs. Nacional (URU)
Caracas (VEN) vs. Independiente Santa Fe (COL)
Cienciano (PER) vs. Lanús (ARG)
Santos (BRA) vs. Universidad Central (VEN)
En caso de superar al conjunto chileno, Boca avanzará a los octavos de final, donde espera River, como un posible rival. En este caso, los cruces se definirán por sorteo y quedará establecido el cuadro rumbo a la final prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.
Los otros posibles rivales, además del Millonario, en octavos de final serían: Macará (ECU), Atlético Mineiro (BRA), San Pablo (BRA), Recoleta FC (PAR), Botafogo (BRA), City Torque (URU) y Olimpia (PAR).
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