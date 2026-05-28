Copa Libertadores: Boca obligado a ganar para pasar a octavos: hora, TV y formaciones

En el encuentro disputado en Chile por la primera fecha del grupo, Boca se impuso 2-1 con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro; por lo tanto, si gana Boca, iguala en cantidad de puntos a la Católica y, por el sistema de desempate actual (que prioriza el resultado de los partidos entre los equipos que empatan en puntos), queda posicionado por encima en la tabla.

Probable formación de Boca Juniors:

Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera; Tomás Aranda; Milton Giménez y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Probable formación de Universidad Católica:

Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui; Jimmy Martínez, Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes. DT: Daniel Garnero.

2026_05_260509006-scaled Buscara hacerse fuerte en casa para permanecer en la siguiente ronda

Por otro lado, en copa Sudamericana, Tigre recibirá a Alianza Atlético este jueves, desde las 21:30, en el Estadio José Dellagiovanna por la sexta fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026. El Matador está tercero y obligado a ganar para seguir en el torneo, pero también necesitará que Macará no pierda con América de Cali.