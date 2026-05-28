Copa Libertadores: Boca obligado a ganar para pasar a octavos: hora, TV y formaciones

Hoy desde las 21:30 jugarán Boca y Universidad Católica para ver quién clasifica a la siguiente fase de copa Libertadores. También jugará Tigre por Copa Sudamericana.
Boca necesita ganar sí o sí para pasar a la siguiente fase. Hoy termina la fase regular de las copas internacionales y varios equipos argentinos quedaron en el camino.
Boca Juniors recibirá a Universidad Católica este jueves desde las 21.30 en La Bombonera, por la sexta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. El árbitro será Wilmar Roldán y televisará Fox Sports.
El Xeneize llega obligado a ganar para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Viene de empatar 1-1 con Cruzeiro y se encuentra en el tercer puesto con 7 puntos. El equipo buscará hacerse fuerte como local en un partido decisivo ante el conjunto chileno.
Por su parte, Universidad Católica llega con chances de clasificación y buscará sumar en Buenos Aires para meterse en la próxima instancia. Se encuentra primero en el grupo con 10 puntos, pero si pierde con Boca y gana Cruzeiro se puede quedar afuera. El elenco chileno viene de conseguir una victoria en la fecha pasada y atraviesa un buen momento futbolístico.
En el encuentro disputado en Chile por la primera fecha del grupo, Boca se impuso 2-1 con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro; por lo tanto, si gana Boca, iguala en cantidad de puntos a la Católica y, por el sistema de desempate actual (que prioriza el resultado de los partidos entre los equipos que empatan en puntos), queda posicionado por encima en la tabla.
Probable formación de Boca Juniors:
Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera; Tomás Aranda; Milton Giménez y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.
Probable formación de Universidad Católica:
Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui; Jimmy Martínez, Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes. DT: Daniel Garnero.
Por otro lado, en copa Sudamericana, Tigre recibirá a Alianza Atlético este jueves, desde las 21:30, en el Estadio José Dellagiovanna por la sexta fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026. El Matador está tercero y obligado a ganar para seguir en el torneo, pero también necesitará que Macará no pierda con América de Cali.
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