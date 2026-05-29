Milei volvió a apuntar contra Riquelme tras la eliminación de Boca de la Copa Libertadores

Además, Milei también reposteó una vieja nota periodística en la que afirmaba: “Yo creo que al presidente actual de Boca lo eligió un hincha de River”.

El mandatario redobló las críticas al citar otro posteo que recordaba una frase previa dirigida al ídolo xeneize: “Podés hacer todo lo que quieras, lo que no podés evitar es pagar los costos”.

Por último, compartió un video de su salida de La Bombonera durante las últimas elecciones en el club, acompañado por un mensaje de otra cuenta que señalaba: “Recordemos a los kukas puteando a Milei cuando fue a votar en contra de Riquelme. Milei jamás se equivoca”.