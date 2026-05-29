Milei volvió a apuntar contra Riquelme tras la eliminación de Boca de la Copa Libertadores

El presidente publicó un provocador mensaje en redes sociales luego de la derrota de Boca ante Universidad Católica de Chile y reflotó viejas críticas contra la gestión del ídolo xeneize. Mezcla el deporte con la política y los intereses personales.
El presidente de Javier Milei volvió a cargar contra Juan Román Riquelme luego de la eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores, tras la derrota frente a Universidad Católica en La Bombonera.
“Yo te avisé”, escribió Milei en su cuenta de X junto a un video de una entrevista radial en la que cuestionaba con dureza la conducción de Riquelme al frente del club.
En ese fragmento, el mandatario aseguraba: “Está claro que la gestión de Riquelme es un desastre, es un kirchnerista manejando Boca”.
La publicación se dio en medio del fuerte clima de crisis deportiva que atraviesa Boca tras quedar eliminado del torneo continental, uno de los grandes objetivos de la temporada.
Además, Milei también reposteó una vieja nota periodística en la que afirmaba: “Yo creo que al presidente actual de Boca lo eligió un hincha de River”.
El mandatario redobló las críticas al citar otro posteo que recordaba una frase previa dirigida al ídolo xeneize: “Podés hacer todo lo que quieras, lo que no podés evitar es pagar los costos”.
Por último, compartió un video de su salida de La Bombonera durante las últimas elecciones en el club, acompañado por un mensaje de otra cuenta que señalaba: “Recordemos a los kukas puteando a Milei cuando fue a votar en contra de Riquelme. Milei jamás se equivoca”.
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