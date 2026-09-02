Claudio Úbeda volvió al Senior de Racing tras dejar Boca y espera una nueva oportunidad como entrenador

Los resultados de aquella etapa final de 2025 hicieron que la dirigencia lo confirmara para 2026. Sin embargo, las eliminaciones ante Huracán en el Torneo Apertura y en la Libertadores derivaron en la decisión de no renovarle el contrato.

A comienzos de agosto, en diálogo con TyC Sports, Úbeda había repasado aquella experiencia: "Mi paso por el banco de Boca fue muy intenso. En clubes como Boca hay que lidiar con muchas cosas extrafutbolísticas. Después que pasan las cosas es cuando empezás a disfrutarlo realmente. Disfrutar de todo... Cuando uno se separa un poquito y tomás conciencia. Estás todo el tiempo metido en lo que va pasando el día a día".