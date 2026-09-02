Claudio Úbeda volvió al Senior de Racing tras dejar Boca y espera una nueva oportunidad como entrenador

El extécnico del Xeneize retomó la actividad futbolística después de más de un año y alterna entre dos categorías de la Academia, con sensaciones encontradas por volver a competir.
Mientras aguarda por un nuevo desafío en los bancos, Claudio Úbeda retomó el fútbol Senior de Racing, el club de sus amores. El exdefensor participa en dos equipos de diferentes categorías, mientras transita una pausa tras su ciclo terminado como DT de Boca.
Su regreso incluyó una participación especial: fue titular en el triunfo 2-1 ante Independiente con el +35. Además, integra el plantel +50, que actualmente lidera la Copa de la Liga.
Después de la victoria 2-1 sobre Huracán en La Quemita, el ex mediocampista habló con el medio partidario La Web de Racing y contó cómo atraviesa esta etapa: "Hacía más de un año que no jugaba y me estoy poniendo mejor en forma". En la misma charla, explicó qué encuentra en esta competencia después de haber dejado la actividad profesional:"Estamos para competir, divertirnos y jugar un torneo que es lindo porque nos hace acordar a cuando éramos jugadores de verdad".
El entrenador había terminado su ciclo en Boca en junio, tras la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores frente a Universidad Católica. Había arribado un año antes como ayudante de Miguel Ángel Russo y, luego de su fallecimiento en octubre de 2025, quedó al frente del primer equipo.
Los resultados de aquella etapa final de 2025 hicieron que la dirigencia lo confirmara para 2026. Sin embargo, las eliminaciones ante Huracán en el Torneo Apertura y en la Libertadores derivaron en la decisión de no renovarle el contrato.
A comienzos de agosto, en diálogo con TyC Sports, Úbeda había repasado aquella experiencia: "Mi paso por el banco de Boca fue muy intenso. En clubes como Boca hay que lidiar con muchas cosas extrafutbolísticas. Después que pasan las cosas es cuando empezás a disfrutarlo realmente. Disfrutar de todo... Cuando uno se separa un poquito y tomás conciencia. Estás todo el tiempo metido en lo que va pasando el día a día".
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