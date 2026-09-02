Haaland y una peculiar reacción a la presentación de Enzo Fernández en Manchester City

El delantero noruego esperó hasta la noche para conocer la confirmación del refuerzo argentino, que protagonizó una operación récord y ahora será su compañero en el plantel inglés después de varios idas y vueltas.
La llegada de Enzo Fernández al Manchester City quedó oficializada sobre el cierre del mercado de pases y tuvo un espectador muy particular. La presentación del mediocampista argentino se produjo cerca de la medianoche en Inglaterra y generó una divertida respuesta de uno de sus nuevos compañeros: nada más y nada menos que Erling Haaland.
A las 23.30 del Reino Unido, el club difundió el video de bienvenida para el ex-River. La hora del anuncio no pasó inadvertida para el delantero noruego, quien reaccionó en Instagram con una frase cargada de humor: "Si bueno ahora puedo ir a dormir".
El comentario tiene un motivo detrás. El goleador había contado que suele acostarse entre las 22 y las 22.30 para dormir entre diez y once horas. Su objetivo es optimizar la recuperación y llegar en las mejores condiciones a los entrenamientos y partidos.
Sin embargo, esta vez hizo una excepción por la expectativa que le generaba conocer la confirmación de su nuevo socio. La espera por el arribo del argentino lo mantuvo despierto hasta una hora poco habitual, algo que aprovechó para bromear una vez oficializado el pase. Y claro, los rumores sobre esta transferencia entretuvieron a los fanáticos del fútbol durante todo el mercado.
En cuanto a la operación, Manchester City desembolsará alrededor de 145 millones de euros y el vínculo se extenderá hasta 2032. River, que conservaba un porcentaje de la transferencia, recibirá cerca de 6,3 millones por el movimiento.
La cifra también marca un récord dentro del fútbol inglés: se ubica como la más cara de la historia de la Premier League, igualada con la operación que llevó a Alexander Isak al Liverpool en 2025, también por 145 millones de euros.
Además, el volante de la Selección Argentina vuelve a quedar involucrado en una operación de dimensiones extraordinarias. Sus tres transferencias ya acumulan 284 millones de euros, considerando sus pasos por River, Benfica, Chelsea y ahora el conjunto de Manchester.
Ese registro lo coloca detrás de Neymar y Romelu Lukaku entre los futbolistas que más dinero movilizaron en transferencias durante sus carreras. Así, además de sumar un nuevo desafío deportivo, el mediocampista argentino continúa haciendo historia en el mercado.
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