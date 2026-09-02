Haaland y una peculiar reacción a la presentación de Enzo Fernández en Manchester City

El divertido comentario de Haaland en la presentación de Enzo Fernández.

En cuanto a la operación, Manchester City desembolsará alrededor de 145 millones de euros y el vínculo se extenderá hasta 2032. River, que conservaba un porcentaje de la transferencia, recibirá cerca de 6,3 millones por el movimiento.

La cifra también marca un récord dentro del fútbol inglés: se ubica como la más cara de la historia de la Premier League, igualada con la operación que llevó a Alexander Isak al Liverpool en 2025, también por 145 millones de euros.

Además, el volante de la Selección Argentina vuelve a quedar involucrado en una operación de dimensiones extraordinarias. Sus tres transferencias ya acumulan 284 millones de euros, considerando sus pasos por River, Benfica, Chelsea y ahora el conjunto de Manchester.

Ese registro lo coloca detrás de Neymar y Romelu Lukaku entre los futbolistas que más dinero movilizaron en transferencias durante sus carreras. Así, además de sumar un nuevo desafío deportivo, el mediocampista argentino continúa haciendo historia en el mercado.