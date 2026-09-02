Cuánto dinero recibirá River por la venta de Enzo Fernández al Manchester City

La presentación de Enzo en Manchester City.

Con esta nueva transferencia, el futbolista surgido del club ya le generó a la institución 57,5 millones de euros, equivalentes a 66,6 millones de dólares. Una cifra que vuelve a poner en perspectiva la magnitud de su recorrido desde Núñez.

El dinero que ingresará ahora también permite dimensionar la inversión realizada por River en el actual mercado de pases. Los arribos de Thiago Almada, Ángel Correa y compañía representaron un desembolso de 68,45 millones de euros, prácticamente el mismo monto que el acumulado entre todas las transferencias de Enzo.

Un nuevo argentino en el equipo pic.twitter.com/c6JdYoUYzs — Manchester City (@ManCityES) September 1, 2026

Además, los 6,3 millones de euros de esta transferencia alcanzan para cubrir ampliamente los montos abonados por Francisco Ortega, de 5,8 millones, y Giovanni González, por otros 500 mil.