Cuánto dinero recibirá River por la venta de Enzo Fernández al Manchester City

El Millonario cobrará un porcentaje de los 145 millones de euros de la operación que llevará al mediocampista desde Chelsea al conjunto inglés y volverá a beneficiarse de una cifra elevada.
La salida del volante rumbo a Manchester City, valuada en 145 millones de euros, también tendrá repercusión en las arcas de Núñez. El club percibirá el 4,5% de la operación, una cifra cercana a los 6,3 millones de euros.
El traspaso representa además el cuarto más caro de la historia del fútbol y vuelve a generar ingresos para la institución que lo formó. El anterior gran movimiento había sido su llegada a Chelsea desde Benfica, operación que también dejó una importante suma en River.
Antes de partir hacia Portugal, el mediocampista había sido transferido por 18 millones de euros, entre una parte fija y objetivos. En aquella negociación, el conjunto argentino conservó el 25% de sus derechos económicos.
Cuando Benfica concretó posteriormente su venta al equipo inglés por 121 millones, River obtuvo casi 35 millones de euros entre el porcentaje que mantenía y el mecanismo de solidaridad correspondiente.
Con esta nueva transferencia, el futbolista surgido del club ya le generó a la institución 57,5 millones de euros, equivalentes a 66,6 millones de dólares. Una cifra que vuelve a poner en perspectiva la magnitud de su recorrido desde Núñez.
El dinero que ingresará ahora también permite dimensionar la inversión realizada por River en el actual mercado de pases. Los arribos de Thiago Almada, Ángel Correa y compañía representaron un desembolso de 68,45 millones de euros, prácticamente el mismo monto que el acumulado entre todas las transferencias de Enzo.
Además, los 6,3 millones de euros de esta transferencia alcanzan para cubrir ampliamente los montos abonados por Francisco Ortega, de 5,8 millones, y Giovanni González, por otros 500 mil.
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