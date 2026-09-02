La sentida despedida de Boca al Changuito Zeballos antes de sumarse a Monza

Sueño cumplido, de Boca Predio al mundo pic.twitter.com/FzzNpj4hQ0 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 1, 2026

El segundo tramo del homenaje se centra en la reciente despedida: Zeballos recorriendo Boca Predio, abrazo por abrazo, tanto con sus excompañeros como con el personal que lo acompañó durante todo este tiempo. “Boca no solamente es el mejor club del mundo y de toda América, sino que también es familia”, aseguró en el Canal de Boca con la voz quebrada y los ojos inundados por las lágrimas.