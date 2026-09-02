La sentida despedida de Boca al Changuito Zeballos antes de sumarse a Monza

El Xeneize despidió con dos videos cargados de emoción al extremo surgido de las Inferiores, que pegará el salto a Italia tras casi cinco años en la Primera azul y oro.
Boca confirmó la venta de Exequiel Zeballos a Monza y le dijo adiós al Changuito con dos videos que apelan directo a la emoción azul y oro: uno recorre su historia en el club, el otro registra los últimos abrazos con sus compañeros antes de dejar el predio entre lágrimas.
El primer video abre con una escena que ya es parte del folclore xeneize: el propio Zeballos, con apenas 13 años, presentándose ante cámara con un sueño que después haría realidad: "Hola, soy Exequiel Zeballos. Mi sueño es jugar en la Bombonera y tirar magia". De ahí en más, un repaso por sus casi cinco temporadas en Primera, con 16 goles y 16 asistencias en 140 partidos como saldo.
El segundo tramo del homenaje se centra en la reciente despedida: Zeballos recorriendo Boca Predio, abrazo por abrazo, tanto con sus excompañeros como con el personal que lo acompañó durante todo este tiempo. “Boca no solamente es el mejor club del mundo y de toda América, sino que también es familia”, aseguró en el Canal de Boca con la voz quebrada y los ojos inundados por las lágrimas.
La salida del Changuito se da después de varias idas y vueltas en el mercado de pases. Frustrada la chance de llegar a Napoli, se termina sumando a Monza en una operación que rondará los cinco millones de dólares, más un 40% de una futura venta que la propia entidad italiana ya blanqueó en sus redes sociales.
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