Adam Bareiro, tras su operación, les dejó un sentido mensaje a los hinchas de Boca: "Vengo luchando con lesiones que nunca tuve"

El delantero paraguayo atraviesa un difícil momento físico después de varios meses marcados por lesiones. Fue operado de una hernia de disco lumbar y su regreso a las canchas quedó postergado hasta 2027.
Adam Bareiro, finalmente, tomó la decisión de operarse de la hernia de disco lumbar y es baja en Boca hasta el año que viene. La última intervención llegó luego de intentar distintas alternativas para evitar el quirófano. Por eso, desde sus redes sociales, el delantero explicó el proceso que atravesó y agradeció el apoyo recibido durante este período.
"Queridos bosteros/as. Paso para dar mi versión y opinión de todo lo que me pasó. Vengo luchando hace más de tres meses con lesiones que nunca tuve en mi carrera y hoy me sacan de las canchas (...) Primero luché contra una rotura casi total del tendón del aductor y faltando días para volver apareció una hernia discal que hasta hoy no tiene explicación", escribió.
El calvario físico había comenzado en el partido frente a Huracán que terminó con la eliminación de Boca del Torneo Apertura. En aquel encuentro sufrió un doble desgarro: uno en el recto anterior del abdomen izquierdo y otro, de mayor gravedad, en el complejo aductor, prácticamente sobre la totalidad del tendón.
Cuando ya transitaba la etapa final de la recuperación y tenía como objetivo reaparecer ante Sarmiento de Junín por la Copa Argentina, surgió la hernia de disco lumbar. Los bloqueos y tratamientos especiales no dieron resultado y, junto con el cuerpo médico, resolvió pasar por el quirófano.
"Peleé, sufrí y entrené con muchas molestias por más de un mes para estar con mis compañeros en las canchas lo antes posible", manifestó el futbolista, quien ahora afrontará una nueva etapa enfocada exclusivamente en su recuperación.
Con la mirada puesta en el futuro, también compartió un mensaje de esperanza: "Ahora una vez más me planteo una buena recuperación con amor de los míos y de ustedes, con mucha cabeza en lo que viene y con mucha fe en los profesionales a cargo de mi recuperación".
"La ilusión más grande es volver a disfrutar de festejar goles con ustedes y seguir peleando para ganar títulos, que sería una alegría inmensa para todos. No tengo dudas que va a pasar todo esto y voy a disfrutar y valorar mucho más todo lo que hago. Hoy más que nunca, resiliente", cerró.
El posteo recibió rápidamente el respaldo de sus compañeros. Leandro Paredes le escribió "Fuerza mi loco", Milton Delgado respondió "Vamos hermano" junto con un corazón y Ángel Romero le dedicó "Vamos Zorrito querido".
A raíz de su ausencia, Rodolfo Arruabarrena rearmó el ataque respecto del esquema que utilizaba Claudio Úbeda. Miguel Merentiel quedó como único centrodelantero, mientras que Enner Valencia, incorporado a raíz de la lesión, aparece como alternativa y Milton Giménez perdió protagonismo en los últimos meses.
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