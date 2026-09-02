Adam Bareiro, tras su operación, les dejó un sentido mensaje a los hinchas de Boca: "Vengo luchando con lesiones que nunca tuve"

"Peleé, sufrí y entrené con muchas molestias por más de un mes para estar con mis compañeros en las canchas lo antes posible", manifestó el futbolista, quien ahora afrontará una nueva etapa enfocada exclusivamente en su recuperación.

Con la mirada puesta en el futuro, también compartió un mensaje de esperanza: "Ahora una vez más me planteo una buena recuperación con amor de los míos y de ustedes, con mucha cabeza en lo que viene y con mucha fe en los profesionales a cargo de mi recuperación".

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"La ilusión más grande es volver a disfrutar de festejar goles con ustedes y seguir peleando para ganar títulos, que sería una alegría inmensa para todos. No tengo dudas que va a pasar todo esto y voy a disfrutar y valorar mucho más todo lo que hago. Hoy más que nunca, resiliente", cerró.

El posteo recibió rápidamente el respaldo de sus compañeros. Leandro Paredes le escribió "Fuerza mi loco", Milton Delgado respondió "Vamos hermano" junto con un corazón y Ángel Romero le dedicó "Vamos Zorrito querido".

A raíz de su ausencia, Rodolfo Arruabarrena rearmó el ataque respecto del esquema que utilizaba Claudio Úbeda. Miguel Merentiel quedó como único centrodelantero, mientras que Enner Valencia, incorporado a raíz de la lesión, aparece como alternativa y Milton Giménez perdió protagonismo en los últimos meses.