Colombia enfrenta a Suiza por los octavos de final del Mundial

Colombia se medirá ante Suiza desde las 17, cuando el partido entre Argentina y Egipto, de donde el rival que enfrentaría en cuartos, ya haya terminado.
Colombia y Suiza se enfrentarán este lunes desde las 17:00 (hora argentina) en el Bank of America Stadium de Charlotte, por los octavos de final del Mundial 2026. Se podrá ver por DSports. El ganador será el último clasificado a los cuartos de final, donde se medirá con el vencedor del duelo entre Argentina y Egipto.
El seleccionado colombiano llega tras superar un duro compromiso ante Ghana en los 16avos de final. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se impuso por 1-0 gracias a un gol de Richard Ríos, en un encuentro muy disputado que confirmó el crecimiento de los cafeteros en el torneo.
Con figuras como Luis Díaz, James Rodríguez, Richard Ríos, Colombia intentará volver a meterse entre los ocho mejores de una Copa del Mundo.
Del otro lado estará una Suiza que atraviesa un gran momento y que eliminó con autoridad a Argelia por 2-0 en la ronda anterior.
Posible 11 de Colombia
Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.
Posible 11 de Suiza
Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Johan Manzambi, Ruben Vargas; Breel Embolo. DT: Murat Yakin.
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