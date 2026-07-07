Colombia enfrenta a Suiza por los octavos de final del Mundial

La eliminación de Brasil frente a Noruega en los octavos de final marcó el cierre de una era. Después de la derrota por 2-1 en el MetLife Stadium, Neymar confirmó que no volverá a vestir la camiseta de la selección y puso fin a un ciclo de 16 años, en el que ganó la Copa Confederaciones 2013 y el oro olímpico en Río 2016.