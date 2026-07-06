Ya no quedan anfitriones: Bélgica goleó a Estados Unidos y pasó a cuartos de final

Sin embargo, Estados Unidos se encontró con el empate a los 30' con un tiro libre cercano por una supuesta falta a Balogun (sí, justo a él) que pateó Malik Tillman y se desvió en la barrera, dejando a Courtois sin posibilidad. El arquero del Real Madrid se estaba moviendo al palo en donde iba direccionado el balón antes del desvío.

DE UNA FALTA CONTRA BALOGUN LLEGÓ EL TIRO LIBRE Y EL GOL DE ESTADOS UNIDOS: Tillman remató, la pelota se desvió y se convirtió en el 1-1 ante Bélgica.



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La reacción de Bélgica fue instantánea: Leandro Trossard desbordó por la derecha y Charles De Ketelaere de cabeza anotó el 2-1 en el marcador a dos minutos del empate estadounidense. De esta manera, los belgas se fueron 2 a 1 arriba del marcador al descanso.

¡QUÉ PARTIDAZO! Luego del empate de Tillman, Bélgica llegó al 2-1 gracias al centro de Trossard y el doblete de De Ketelaere.



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Bélgica, que había sido superior de un deslucido Estados Unidos en el primer tiempo, realizó un monólogo en el complemento para acabar la ilusión local. De hecho, los belgas marcaron el 3-1 en el marcador para liquidar la historia a los 11 minutos de esta segunda etapa tras un tremendo blooper del arquero estadounidense, que tras cortar un envío largo con el pecho de manera correcta fuera del área tardó mucho en pasarla a un compañero y perdió el balón, que le quedó a Hans Vanaken para definir con el arco a su merced.

¡¡¡TREMENDO ERROR DE FREESE Y GOL DE VANAKEN PARA EL 3-1 DE BÉLGICA A ESTADOS UNIDOS!!!



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Como si fuera poco, Bélgica presionó bien la salida de Estados Unidos y Lukaku terminó anotando el 4-1 en el tiempo de descuento para transformar la victoria en una goleada. Folarin Balogun, el hombre por el que Trump llamó a Infantino y consiguió que jugara más allá de su expulsión en 16avos con Bosnia, se lo comió en un pancho Courtois al atajarle dos disparos claves para mantener arriba del marcador a su país y jugó aislado sin entrar en juego con su equipo. Fin del sueño americano y los belgas ahora buscarán sorprender a España en cuartos de final.

PUSO CIFRAS DEFINITIVAS: GOLAZO DE LUKAKU PARA EL 4-1 DE BÉLGICA A ESTADOS UNIDOS EN LOS OCTAVOS DE FINAL.



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El increíble errado del polémico Balogun en el partido