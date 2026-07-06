Ya no quedan anfitriones: Bélgica goleó a Estados Unidos y pasó a cuartos de final

Tras ser favorecido con el escándalo de FIFA habilitando a Balogun, el equipo de Mauricio Pochettino fue derrotado por 4 a 1 por el conjunto europeo en Seattle y se acabó su participación en el certamen.
Ya no quedan anfitriones: Bélgica venció 3 a 1 a Estados Unidos en Seattle y sufrió la eliminación en octavos de final como los otros locales Canadá (goleado 3 a 0 por Marruecos) y México (cayó 3 a 2 con Inglaterra). Pese a ser favorecido el equipo de Mauricio Pochettino, con la polémica decisión de la FIFA de habilitar a Folarin Balogun más allá de haber sido expulsado en el anterior partido, fue claramente superado por el conjunto europeo y se acabó su participación.
Bélgica salió con la sangre en el ojo por la decisión de la FIFA y tuvo una chance clarísima a menos de un minuto de juego: Matthew Freese probó de media distancia tras un rechazo en el área estadounidense y Matthew Freese despejó el balón que se metía en un ángulo con una tremenda volada.
De hecho, Bélgica abrió el marcador a los ocho minutos de juego: Nicolás Raskin envió un buscapié al centro del área desde la derecha y Charles De Ketelaere le dio un pase a la red al balón. El conjunto europeo merecía la ventaja en el marcador porque era superior en el campo de juego de Seattle.
Sin embargo, Estados Unidos se encontró con el empate a los 30' con un tiro libre cercano por una supuesta falta a Balogun (sí, justo a él) que pateó Malik Tillman y se desvió en la barrera, dejando a Courtois sin posibilidad. El arquero del Real Madrid se estaba moviendo al palo en donde iba direccionado el balón antes del desvío.
La reacción de Bélgica fue instantánea: Leandro Trossard desbordó por la derecha y Charles De Ketelaere de cabeza anotó el 2-1 en el marcador a dos minutos del empate estadounidense. De esta manera, los belgas se fueron 2 a 1 arriba del marcador al descanso.
Bélgica, que había sido superior de un deslucido Estados Unidos en el primer tiempo, realizó un monólogo en el complemento para acabar la ilusión local. De hecho, los belgas marcaron el 3-1 en el marcador para liquidar la historia a los 11 minutos de esta segunda etapa tras un tremendo blooper del arquero estadounidense, que tras cortar un envío largo con el pecho de manera correcta fuera del área tardó mucho en pasarla a un compañero y perdió el balón, que le quedó a Hans Vanaken para definir con el arco a su merced.
Como si fuera poco, Bélgica presionó bien la salida de Estados Unidos y Lukaku terminó anotando el 4-1 en el tiempo de descuento para transformar la victoria en una goleada. Folarin Balogun, el hombre por el que Trump llamó a Infantino y consiguió que jugara más allá de su expulsión en 16avos con Bosnia, se lo comió en un pancho Courtois al atajarle dos disparos claves para mantener arriba del marcador a su país y jugó aislado sin entrar en juego con su equipo. Fin del sueño americano y los belgas ahora buscarán sorprender a España en cuartos de final.
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