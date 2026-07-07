Argentina enfrenta a Egipto por los octavos de final del Mundial

Además, Leandro Paredes habló con la prensa tras el último entrenamiento previo al encuentro y continuó con el mensaje de humildad y autocrítica: "Cabo Verde nos dejó la enseñanza de que ningún partido va a ser fácil. Nosotros lo sabíamos, lo teníamos muy claro y Egipto será una selección muy difícil seguramente. Nosotros queremos dar la mejor versión. No siempre se puede jugar bien, no siempre se puede dar la imagen que queremos. A veces toca sufrir, pero lo importante era ganar y ganar así también es importante".

Messi, quien dudaba si jugar el Mundial 2026 y está teniendo en el certamen un nivel impresionante siendo determinante y con números como en su máximo prime en el Barcelona de Guardiola, llega en óptimas condiciones físicas al encuentro. Leo lleva 7 goles en cuatro partidos en esta Copa del Mundo y fue alcanzado por Mbappé y Haaland en la tabla de goleadores después de sus tantos a Paraguay y Brasil respectivamente por esta instancia.

Por su parte, Egipto, que terminó segundo en el Grupo G con 5 puntos producto de un triunfo (3-1 a Nueva Zelanda) y dos empates (1-1 con Bélgica e Irán), llega a este partido después de bravo duelo con Australia en 16avos de final que se definió en la tanda de penales. Tras igualar 1 a 1 en los 120 minutos de un encuentro parejo en Dallas, se impuso por 4 a 2 desde los doce pasos.

Mohamed Salah, quien no está teniendo un nivel regular pero mostró chispazos de su talento en esta Copa del Mundo, es el capitán y máxima figura de Egipto. El delantero de 34 años, que supo brillar en Liverpool y actualmente se encuentra sin club, tiene 68 goles para su selección y está a dos gritos de igualar el récord de Hossam Hassan, ¡quien su actual entrenador en la selección!

"Ellos tienen a Messi, pero nosotros tenemos a Mohamed Salah y a 26 Messis, y ojalá Dios nos recompense. ¿Jugar contra Messi? Ni lo pensamos. Estamos concentrados en la selección egipcia. Salimos a luchar en cada partido, sea Messi o cualquier otro rival. Tenemos a Mohamed Salah y también un grupo de jugadores de gran nivel”, expresó Ibrahim Hassan, gemelo y asistente técnico del entrenador, en la previa del encuentro.

El ganador del cruce entre Argentina y Egipto se enfrentará en cuartos de final al vencedor del duelo entre Colombia y Suiza, que se llevará a cabo este mismo día, a partir de las 17 en Vancouver. Y, yendo un poco más adelante, está Inglaterra o Noruega como posibles rivales de semifinales de la cita mundialista.

Posibles formaciones:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Egipto: Sobeir; Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez; Ashour, Fathy, Ateya, Ziko; Salah y Marmoush.