Argentina enfrenta a Egipto por los octavos de final del Mundial

Tras la victoria con sufrimiento a Cabo Verde en 16avos, la Scaloneta buscará hoy, desde las 13 en Atlanta, dar una mejor imagen contra los egipcios y avanzar a los cuartos de final del certamen.
Tras la victoria con sufrimiento por 3 a 2 a Cabo Verde en el alargue en Miami, Argentina enfrenta este martes, desde las 13 en Atlanta, a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El partido, que será dirigido por el francés François Letexier, se podrá ver en vivo por DSports, TyC Sports, TV Pública y Telefe. Además, podrás seguir el minuto a minuto con las mejores jugadas del encuentro por nuestra web.
Argentina saldría con tres cambios respecto al último equipo. En primer lugar, Nicolás Tagliafico, ya recuperado del desgarro que sufrió durante la preparación, recuperará la titularidad en lugar de Facundo Medina. Después, Julián Álvarez tendrá su chance de titular en un momento discreto de los nueves y Leandro Paredes entrará por Thiago Almada después de un flojo rendimiento del mediocampo frente a Cabo Verde.
"Estamos alerta porque Egipto es un buen rival. Es una muy buena selección, tiene jugadores de jerarquía y un técnico que trabaja hace tiempo, tiene idea marcada y juega bien. Es verdad que ganó un solo partido, pero siempre ha tenido una marcada línea de juego y ha complicado a todos sus rivales. Mañana (martes) hará lo mismo. Es un rival complicado", expresó Lionel Scaloni en conferencia de prensa.
Además, Leandro Paredes habló con la prensa tras el último entrenamiento previo al encuentro y continuó con el mensaje de humildad y autocrítica: "Cabo Verde nos dejó la enseñanza de que ningún partido va a ser fácil. Nosotros lo sabíamos, lo teníamos muy claro y Egipto será una selección muy difícil seguramente. Nosotros queremos dar la mejor versión. No siempre se puede jugar bien, no siempre se puede dar la imagen que queremos. A veces toca sufrir, pero lo importante era ganar y ganar así también es importante".
Messi, quien dudaba si jugar el Mundial 2026 y está teniendo en el certamen un nivel impresionante siendo determinante y con números como en su máximo prime en el Barcelona de Guardiola, llega en óptimas condiciones físicas al encuentro. Leo lleva 7 goles en cuatro partidos en esta Copa del Mundo y fue alcanzado por Mbappé y Haaland en la tabla de goleadores después de sus tantos a Paraguay y Brasil respectivamente por esta instancia.
Por su parte, Egipto, que terminó segundo en el Grupo G con 5 puntos producto de un triunfo (3-1 a Nueva Zelanda) y dos empates (1-1 con Bélgica e Irán), llega a este partido después de bravo duelo con Australia en 16avos de final que se definió en la tanda de penales. Tras igualar 1 a 1 en los 120 minutos de un encuentro parejo en Dallas, se impuso por 4 a 2 desde los doce pasos.
Mohamed Salah, quien no está teniendo un nivel regular pero mostró chispazos de su talento en esta Copa del Mundo, es el capitán y máxima figura de Egipto. El delantero de 34 años, que supo brillar en Liverpool y actualmente se encuentra sin club, tiene 68 goles para su selección y está a dos gritos de igualar el récord de Hossam Hassan, ¡quien su actual entrenador en la selección!
"Ellos tienen a Messi, pero nosotros tenemos a Mohamed Salah y a 26 Messis, y ojalá Dios nos recompense. ¿Jugar contra Messi? Ni lo pensamos. Estamos concentrados en la selección egipcia. Salimos a luchar en cada partido, sea Messi o cualquier otro rival. Tenemos a Mohamed Salah y también un grupo de jugadores de gran nivel”, expresó Ibrahim Hassan, gemelo y asistente técnico del entrenador, en la previa del encuentro.
El ganador del cruce entre Argentina y Egipto se enfrentará en cuartos de final al vencedor del duelo entre Colombia y Suiza, que se llevará a cabo este mismo día, a partir de las 17 en Vancouver. Y, yendo un poco más adelante, está Inglaterra o Noruega como posibles rivales de semifinales de la cita mundialista.
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.
Egipto: Sobeir; Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez; Ashour, Fathy, Ateya, Ziko; Salah y Marmoush.
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