Paredes: "Cabo Verde nos dejó la enseñanza de que ningún partido va a ser fácil"

El mediocampista de Boca, que tendría su primera titularidad en este Mundial contra Egipto debido a su condición física, palpitó el cruce de octavos de final del certamen.
Leandro Paredes palpitó el encuentro de la Selección contra Egipto de este martes, desde las 13 en Atlanta, por los octavos de final de la Copa del Mundo. El mediocampista de Boca, que no llegó en óptimas condiciones físicas al Mundial y tendría en este partido contra los egipcios su primera titularidad, mantuvo el mensaje de serenidad de Lionel Scaloni.
"Cabo Verde nos dejó la enseñanza de que ningún partido va a ser fácil. Nosotros lo sabíamos, lo teníamos muy claro y Egipto será una selección muy difícil seguramente", expresó Paredes. Y agregó, en la misma línea: "Nosotros queremos dar la mejor versión. No siempre se puede jugar bien, no siempre se puede dar la imagen que queremos. A veces toca sufrir, pero lo importante era ganar y ganar así también es importante".
Consultado acerca de los batacazos que está dejando este Mundial, como la eliminación de Alemania a manos de Paraguay o la de Brasil ante Noruega, respondió: "No me sorprenden los resultados del Mundial porque somos conscientes de que todas las selecciones son muy competitivas y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Obviamente que hace ruido ver afuera a Brasil, pero no hay partido fácil".
Con respecto a la posibilidad de estar en el 11 contra Egipto, que luego fue confirmado por el propio Scaloni en conferencia, expresó: "Yo siempre me veo adentro. Trato de, entrenando día a día, dar lo mejor para verme siempre adentro. Después obviamente que somos 26 jugadores y el entrenador tiene que elegir 11. Queda estar a disposición y esperar".
Por su parte, Nahuel Molina también habló y puso énfasis en lo que deben corregir como equipo tras la sufrida victoria a Cabo Verde: "Analizando el partido en frío vimos cuestiones de lo defensivo, de estar más ordenados. Con la pelota tenemos jugadores que desordenan al rival. Tenemos que estar más organizados defensivamente, en los dos goles podríamos haber solucionado mejor".
Además, expresó sobre el partido con el equipo africano: "Egipto va a ser muy duro. Suma mucha gente en ataque, estar bien ordenados y la comunicación va a solucionar muchas cosas. Después obviamente, además del rival, pensar en nuestro juego, en ser protagonistas como lo pensamos siempre".
Por último, explicó la importancia de no dejarse llevar por la pulsión de los hinchas: "Nosotros dentro del campo intentamos estar a nuestro ritmo y no al de la gente que siempre va a querer más. Desde nuestro punto de vista hay que estar lo más tranquilos posible para resolverlo de la mejor manera cuando lleguen los momentos claves".
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