Paredes: "Cabo Verde nos dejó la enseñanza de que ningún partido va a ser fácil"

Molina: "Tenemos que estar más organizados defensivamente"

Por su parte, Nahuel Molina también habló y puso énfasis en lo que deben corregir como equipo tras la sufrida victoria a Cabo Verde: "Analizando el partido en frío vimos cuestiones de lo defensivo, de estar más ordenados. Con la pelota tenemos jugadores que desordenan al rival. Tenemos que estar más organizados defensivamente, en los dos goles podríamos haber solucionado mejor".

Además, expresó sobre el partido con el equipo africano: "Egipto va a ser muy duro. Suma mucha gente en ataque, estar bien ordenados y la comunicación va a solucionar muchas cosas. Después obviamente, además del rival, pensar en nuestro juego, en ser protagonistas como lo pensamos siempre".

Por último, explicó la importancia de no dejarse llevar por la pulsión de los hinchas: "Nosotros dentro del campo intentamos estar a nuestro ritmo y no al de la gente que siempre va a querer más. Desde nuestro punto de vista hay que estar lo más tranquilos posible para resolverlo de la mejor manera cuando lleguen los momentos claves".