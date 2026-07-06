Cristiano Ronaldo: "La Eurocopa 2016 tiene la dimensión de un Mundial"

Tras la eliminación de Portugal con España en los octavos del Mundial, el delantero confirmó que fue su último partido en la máxima cita y realizó una llamativa comparación.
La historia de Cristiano Ronaldo con los Mundiales se acabó este lunes con la eliminación de Portugal en manos de España en los octavos de final de la presente edición en Estados Unidos, México y Canadá. El delantero de 41 años, que marcó tres goles en cinco encuentros en esta Copa, se despidió entre lágrimas por la ilusión que tenía con su equipo y con la consciencia de que colgará los botines sin lograr alzar el máximo trofeo.
"Siempre me voy tranquilo. Estoy triste por salir así del Mundial, pero como dije ayer (domingo) lo he dado todo, y salgo con la conciencia tranquila. Fue mi último Mundial. Hay que seguir, la verdad es que duele, pero para lo demás tengo tiempo para pensar y decidir con mi familia para no decidir en caliente", expresó sobre sus sensaciones de la eliminación y un posible retiro de la Selección de Portugal.
Y, enseguida, sacó chapa de su legado para la Selección con una llamativa comparación: "He ganado tres títulos para Portugal, antes de Cristiano no se había ganado ninguno. Para mí el título de 2016 tiene la dimensión de un Mundial. Mañana será un nuevo día y todo sigue".
Por otro lado, sobre el encuentro con España, opinó: "Fue un partido muy librado, el rival ha tenido ese poquito de suerte de marcar en los minutos finales, pero es el fútbol. Fue un partido bien disputado". Mikel Merino, a los 91 minutos de juego, anotó el 1-0 a favor de La Roja en Dallas.
Tras la eliminación mundialista, Cristiano Ronaldo continuará su carrera en Al-Nassr, con el que obtuvo un título local antes de la Copa del Mundo. Su retiro definitivo no tiene fecha pero no sería antes de que alcance los 1000 goles, su último objetivo como futbolista: es el máximo goleador del fútbol profesional con 976 gritos.
comentar