Cristiano Ronaldo: "La Eurocopa 2016 tiene la dimensión de un Mundial"

Por otro lado, sobre el encuentro con España, opinó: "Fue un partido muy librado, el rival ha tenido ese poquito de suerte de marcar en los minutos finales, pero es el fútbol. Fue un partido bien disputado". Mikel Merino, a los 91 minutos de juego, anotó el 1-0 a favor de La Roja en Dallas.

Tras la eliminación mundialista, Cristiano Ronaldo continuará su carrera en Al-Nassr, con el que obtuvo un título local antes de la Copa del Mundo. Su retiro definitivo no tiene fecha pero no sería antes de que alcance los 1000 goles, su último objetivo como futbolista: es el máximo goleador del fútbol profesional con 976 gritos.