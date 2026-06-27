Mundial 2026: Colombia empató con Portugal y le ganó el primer puesto del Grupo K

El equipo de Néstor Lorenzo igualó 0 a 0 con el combinado luso en Miami, terminó como líder del Grupo K y, si ambos superan sus cruces, podría enfrentarse con la Albiceleste en los cuartos de final.
Colombia igualó 0-0 con Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami por la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026 y cerró una fase de grupos de alto nivel. El equipo de Néstor Lorenzo terminó como líder con siete puntos y, por su ubicación en el cuadro, quedó del mismo lado que Argentina, con la posibilidad de cruzarse en cuartos de final si ambos avanzan tanto en 16avos como en octavos de final.
El encuentro fue intenso y con ritmo alto desde el inicio. En un estadio colmado en Miami, ambos equipos intentaron imponer condiciones desde la posesión, aunque con matices: Portugal apostó por circuitos más largos y elaboración, mientras que Colombia buscó transiciones más directas y verticales. En ese contexto, Jhon Córdoba tuvo dos ocasiones claras en el primer tramo, mientras que el arquero Diogo Costa respondió con solvencia.
Con el correr de los minutos, el partido se volvió más equilibrado. Portugal comenzó a encontrar sociedades y generó peligro con Bruno Fernandes, quien exigió una gran intervención de Camilo Vargas, una de las acciones más destacadas del primer tiempo. A la vez, el conjunto europeo logró neutralizar a Luis Díaz, bien controlado por la defensa lusa, mientras que James Rodríguez fue de lo más influyente del equipo cafetero.
En el complemento, el desarrollo se mantuvo abierto, con situaciones en ambos arcos. Colombia volvió a acercarse con peligro, pero la falta de eficacia y otra buena actuación de Diogo Costa mantuvieron el cero. En Portugal, el peso ofensivo de Cristiano Ronaldo quedó diluido en un contexto de pocas conexiones y un equipo que fue perdiendo frescura con el paso de los minutos.
Sobre el cierre llegó la gran polémica: Colombia convirtió lo que era el triunfo en tiempo de descuento, pero el VAR anuló la acción por una posición adelantada milimétrica de Dávinson Sánchez, decisión que generó reclamos del conjunto sudamericano.
El empate terminó dejando sensaciones distintas: celebración en Colombia, que aseguró el primer puesto del grupo, y preocupación en Portugal, que quedó segundo y con un cruce de alta exigencia en la fase eliminatoria. En 16avos, los sudamericanos enfrentarán a Ghana, mientras que los lusos se medirán ante Croacia, ambos aún en carrera en el Mundial.
La República Democrática del Congo logró una clasificación histórica a los 16avos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-1 a Uzbekistán, en un partido donde mostró carácter para revertir un inicio adverso. El conjunto africano, que llegó a estar en desventaja, reaccionó en el complemento y terminó imponiendo condiciones con una remontada contundente que desató la celebración.
El equipo dirigido por el cuerpo técnico congoleño alcanzó su primer triunfo en una Copa del Mundo y cerró la fase de grupos con 4 puntos, ubicándose en la tercera posición de su zona, lo que le permitió avanzar como uno de los mejores terceros. Su próximo desafío será de máxima exigencia: enfrentará a Inglaterra en los 16avos de final.
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