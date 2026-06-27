Mundial 2026: Colombia empató con Portugal y le ganó el primer puesto del Grupo K

Sobre el cierre llegó la gran polémica: Colombia convirtió lo que era el triunfo en tiempo de descuento, pero el VAR anuló la acción por una posición adelantada milimétrica de Dávinson Sánchez, decisión que generó reclamos del conjunto sudamericano.

El empate terminó dejando sensaciones distintas: celebración en Colombia, que aseguró el primer puesto del grupo, y preocupación en Portugal, que quedó segundo y con un cruce de alta exigencia en la fase eliminatoria. En 16avos, los sudamericanos enfrentarán a Ghana, mientras que los lusos se medirán ante Croacia, ambos aún en carrera en el Mundial.

Resumen del partido:

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República Democrática del Congo hizo historia y se metió en 16avos del Mundial 2026

La República Democrática del Congo logró una clasificación histórica a los 16avos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-1 a Uzbekistán, en un partido donde mostró carácter para revertir un inicio adverso. El conjunto africano, que llegó a estar en desventaja, reaccionó en el complemento y terminó imponiendo condiciones con una remontada contundente que desató la celebración.

El equipo dirigido por el cuerpo técnico congoleño alcanzó su primer triunfo en una Copa del Mundo y cerró la fase de grupos con 4 puntos, ubicándose en la tercera posición de su zona, lo que le permitió avanzar como uno de los mejores terceros. Su próximo desafío será de máxima exigencia: enfrentará a Inglaterra en los 16avos de final.

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