Juanfer Quintero rompió el silencio y definió su futuro en River: "No ha cambiado nada"

Pero parece que su confirmación no basta. Más allá del contrato, su poca participación en el equipo de Eduardo Coudet fue menos que la esperada y todo se encaminaba a una salida: aquel ingreso tardío en la final ante Belgrano del Torneo Apertura cuando apenas restaban los minutos adicionales, probó la poca prioridad de JFQ para el DT.

juanfer coudet Quintero solo sumó 84 minutos entre los cuatro partidos de Chacho.

Como era de esperarse, se rumorearon problemas en su relación. Después de perder la definición con el Pirata y al ser consultado por el cambio en los últimos minutos, el Chacho esclareció las dudas. “Tenemos una gran relación, una hora y media charlamos el lunes. Es uno de los jugadores con que más hablo y me desayuné que estábamos peleados, que había un destrato. No sé cuál es el objetivo. Si tuviera una mala relación, no se podría ocultar. Pasamos de una charla con alguien con quien tengo una buena relación, a amanecer con una ruptura de todo. Para nada me dijo que se tenía que ir ni yo le dije que se vaya”, soltó en aquella conferencia de prensa.

Mientras tanto, en River la escoba no perdona a nadie, desde que Stefano Di Carlo anunció que sacaría a 15 futbolistas del plantel. Y claro, el nombre del colombiano no pasó desapercibido. "A Juanfer dámelo siempre, pero también hay que ver qué quiere, porque se ganó la posibilidad de elegir lo que quiere”, contestó el presidente de River ante la consulta de si integraría el grupo de los relegados.

El 3 de julio, Colombia definirá su futuro en el Mundial frente a los africanos. En caso de terminar el camino, cada uno regresará a sus actividades diarias. ¿Juanfer aterrizará finalmente en la Argentina?