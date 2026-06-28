Juanfer Quintero rompió el silencio y definió su futuro en River: "No ha cambiado nada"

Mientras se prepara para los 16avos de final de la Copa del Mundo con la selección de Colombia, el futbolista aseguró que sigue en el Millonario, aunque con un tono titubeante.
Juan Fernando Quintero disfruta del presente de la selección de Colombia en la Copa del Mundo 2026. Con el boleto en mano a los 16avos de final, se prepara para enfrentar a Ghana, con su juego determinante entrando desde el banco para ganar los partidos. En paralelo, su futuro futbolístico no está claro: seguir o no seguir en River. Después de tantas especulaciones, rompió el silencio.
Se agarró de los papeles. Y es que su contrato establece vínculo con River hasta 2027. Pero el foco está puesto en su país y en llegar lo más lejos posible en esta cita mundialista. "¿El futuro de qué, si el presente es el Mundial?", soltó, ofuscado por las repetidas consultas sobre una posible salida. Y para darle fin a los cuestionamientos, aseguró: "Estoy en River, no ha cambiado nada".
La respuesta estuvo acompañada de la duda, más por una cuestión de darle fin a las habladurías que de dar seguridad sobre lo que realmente pasará.
Además, opinó sobre las incorporaciones que quiere el Millonario para este mercado de pases y habló puntualmente de los rumores que acercan a Rafael Santos Borré, su compatriota, a un regreso: "Está bien que nos reforcemos, de eso se trata, que ganemos muchos títulos".
Pero parece que su confirmación no basta. Más allá del contrato, su poca participación en el equipo de Eduardo Coudet fue menos que la esperada y todo se encaminaba a una salida: aquel ingreso tardío en la final ante Belgrano del Torneo Apertura cuando apenas restaban los minutos adicionales, probó la poca prioridad de JFQ para el DT.
Como era de esperarse, se rumorearon problemas en su relación. Después de perder la definición con el Pirata y al ser consultado por el cambio en los últimos minutos, el Chacho esclareció las dudas. “Tenemos una gran relación, una hora y media charlamos el lunes. Es uno de los jugadores con que más hablo y me desayuné que estábamos peleados, que había un destrato. No sé cuál es el objetivo. Si tuviera una mala relación, no se podría ocultar. Pasamos de una charla con alguien con quien tengo una buena relación, a amanecer con una ruptura de todo. Para nada me dijo que se tenía que ir ni yo le dije que se vaya”, soltó en aquella conferencia de prensa.
Mientras tanto, en River la escoba no perdona a nadie, desde que Stefano Di Carlo anunció que sacaría a 15 futbolistas del plantel. Y claro, el nombre del colombiano no pasó desapercibido. "A Juanfer dámelo siempre, pero también hay que ver qué quiere, porque se ganó la posibilidad de elegir lo que quiere”, contestó el presidente de River ante la consulta de si integraría el grupo de los relegados.
El 3 de julio, Colombia definirá su futuro en el Mundial frente a los africanos. En caso de terminar el camino, cada uno regresará a sus actividades diarias. ¿Juanfer aterrizará finalmente en la Argentina?
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