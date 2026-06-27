Video: la reacción de Quintero al ser consultado sobre su continuidad en River

“Tenemos una gran relación, una hora y media charlamos el lunes (día posterior a la final del Apertura). Es uno de los jugadores con que más hablo y me desayuné que estábamos peleados, que había un destrato. No sé cuál es el objetivo. Si tuviera una mala relación, no se podría ocultar. Pasamos de una charla con alguien con quien tengo una buena relación, a amanecer con una ruptura de todo. Para nada me dijo que se tenía que ir ni yo le dije que se vaya”, expresó Coudet en el cierre del primer semestre del año.