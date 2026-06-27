Video: la reacción de Quintero al ser consultado sobre su continuidad en River

El volante habló en la previa del cruce de Colombia con Portugal por la última fecha del Grupo K y un partido le preguntó sobre su futuro tras la cita mundialista.
Juan Fernando Quintero fue consultado sobre su futuro después del Mundial en medio de la incertidumbre sobre si continuará en River tras un semestre donde tuvo poco protagonismo con Eduardo Coudet de entrenador. La salida de Marcelo Gallardo y la llegada del Chacho bajó la cantidad de minutos en cancha del futbolista.
“¿Qué va a pasar con Juanfer después del Mundial?”. La pregunta del periodista molestó al volante, que se dio vuelta y dio por terminada la rueda de prensa con los medios presentes en el entrenamiento de Colombia, que enfrentará este sábado a Portugal en el cierre de su participación en la fase de grupos.
Quintero, que tiene contrato hasta diciembre de 2027 con River, volvió a sembrar dudas sobre su futuro en el club de Núñez, donde respetarán cualquier decisión de uno de los máximos ídolos del Siglo XXI. El volante, que no se ha expresado al respecto, lógicamente tampoco lo hizo en este contexto donde está enfocado en su selección.
“Tenemos una gran relación, una hora y media charlamos el lunes (día posterior a la final del Apertura). Es uno de los jugadores con que más hablo y me desayuné que estábamos peleados, que había un destrato. No sé cuál es el objetivo. Si tuviera una mala relación, no se podría ocultar. Pasamos de una charla con alguien con quien tengo una buena relación, a amanecer con una ruptura de todo. Para nada me dijo que se tenía que ir ni yo le dije que se vaya”, expresó Coudet en el cierre del primer semestre del año.
“No nos planteó nada y creo que tampoco corresponde estar encima de él teniendo un Mundial, que es algo central en la vida del jugador. En su vuelta conversaremos y tendrá el espacio para ver para qué está y decidir conjuntamente. A Juanfer dámelo siempre, pero también hay que ver qué quiere, porque se ganó la posibilidad de elegir lo que quiere”, fue la aclaración del presidente Stefano Di Carlo en ESPN el primer día de junio.
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