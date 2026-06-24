Colombia pasó a 16vos del Mundial 2026 con triunfo ante Congo y se jugará el grupo con Portugal

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Con este resultado, Colombia alcanzó los seis puntos y quedó como líder del Grupo K, asegurando su lugar en la próxima ronda antes del cierre de la fase inicial. El conjunto sudamericano había comenzado el torneo con un triunfo 3-1 ante Uzbekistán y ahora llega con confianza al duelo decisivo frente a Portugal.

El próximo desafío será nada menos que ante el equipo de Cristiano Ronaldo, que llega tras golear 5-0 a Uzbekistán y peleará con los colombianos por quedarse con el primer puesto de la zona.

HLhTnF_XEAAWbO8 Ronaldo lidera a Portugal en una actuación contundente en la goleada 5-0 ante Uzbekistán por el Mundial 2026, en un partido donde el conjunto luso dominó de principio a fin y se consolidó como firme candidato en el Grupo K.

Del otro lado, Congo todavía mantiene posibilidades de avanzar como uno de los mejores terceros, aunque deberá conseguir un buen resultado en la última jornada frente a Uzbekistán y esperar otros resultados.

El equipo de Lorenzo mostró nuevamente una de sus principales virtudes: solidez defensiva, paciencia para manejar los partidos y capacidad para encontrar soluciones cuando los encuentros se vuelven cerrados. Colombia ya está entre los primeros clasificados a la fase eliminatoria del Mundial 2026.