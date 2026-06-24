Colombia pasó a 16vos del Mundial 2026 con triunfo ante Congo y se jugará el grupo con Portugal

La Selección de Colombia derrotó a Congo y selló su clasificación a 16avos. Ahora definirá con Portugal en la última fecha de esta fase quién se queda con el primer puesto del Grupo K. Un empate ante los de Cristiano Ronaldo le bastará para quedar primera.
Colombia dio otro paso firme en el Mundial 2026 y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final, luego de derrotar 1-0 a la República Democrática del Congo en Guadalajara, por la segunda fecha del Grupo K. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo dominó gran parte del encuentro, pero tuvo que trabajar hasta el tramo final para encontrar la ventaja ante un rival que resistió con una gran actuación de su arquero Lionel Mpasi.
Los Cafeteros asumieron el protagonismo desde el inicio, manejaron la posesión y generaron varias situaciones de peligro. Sin embargo, la falta de precisión en los metros finales y las intervenciones del arquero congoleño mantuvieron el marcador igualado durante gran parte del partido. Colombia incluso tuvo goles anulados por decisiones arbitrales y del VAR antes de conseguir romper la resistencia africana.
El desahogo llegó en el segundo tiempo. A los 76 minutos, Daniel Muñoz apareció para marcar el único tanto de la jornada y darle a Colombia una victoria clave. El lateral derecho del Crystal Palace volvió a ser protagonista en el torneo y alcanzó su segundo gol en esta Copa del Mundo.
Con este resultado, Colombia alcanzó los seis puntos y quedó como líder del Grupo K, asegurando su lugar en la próxima ronda antes del cierre de la fase inicial. El conjunto sudamericano había comenzado el torneo con un triunfo 3-1 ante Uzbekistán y ahora llega con confianza al duelo decisivo frente a Portugal.
El próximo desafío será nada menos que ante el equipo de Cristiano Ronaldo, que llega tras golear 5-0 a Uzbekistán y peleará con los colombianos por quedarse con el primer puesto de la zona.
Del otro lado, Congo todavía mantiene posibilidades de avanzar como uno de los mejores terceros, aunque deberá conseguir un buen resultado en la última jornada frente a Uzbekistán y esperar otros resultados.
El equipo de Lorenzo mostró nuevamente una de sus principales virtudes: solidez defensiva, paciencia para manejar los partidos y capacidad para encontrar soluciones cuando los encuentros se vuelven cerrados. Colombia ya está entre los primeros clasificados a la fase eliminatoria del Mundial 2026.
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