Colón y Argentinos Juniors se sacaron un cero en Santa Fe

Con esta igualdad, el Sabalero sostuvo el invicto y la cima de la tabla de posiciones de la Zona A con 20 puntos a una semana de enfrentar a River, uno de sus escoltas, por la novena jornada del campeonato.

Por su parte, el Bicho no logró revalidar el triunfo agónico ante Arsenal el fin de semana pasado y sumó una unidad que lo posiciona en el octavo lugar, a dos de distancia de Central Córdoba, el último clasificado a la próxima fase.

El equipo de La Paternal fue quien tomó la iniciativa del juego y a los dos minutos del partido elaboró una triangulación por derecha que le permitió llegar con claridad al arco del Sabalero, que se salvó porque el remate cruzado de Mateo Coronel se fue desviado por el palo derecho de Leonardo Burián.

En tanto, la única ocasión que generó el equipo de Eduardo Domínguez fue un disparo de Eric Meza que se estrelló en el caño horizontal de Leandro Finochietto, el arquero que reemplazó a un Lucas Chávez contagiado de coronavirus.

La última del primer tiempo, que terminó por determinar la igualdad antes de ir al descanso, fue para el Bicho porque, luego de una mala salida del Sabalero desde el fondo, Carabajal sacó un gran remate a los 45 minutos que forzó una atajada para la foto del golero rojinegro.

El complemento no exhibió mayores intervenciones de ambos equipos más que un intento utópico de Luis Miguel Rodríguez, quien intentó meterla de chilena desde afuera del área, y una tibia aproximación del local a la media hora que Finochietto capitalizó sin inconvenientes tras el débil cabezazo de Santiago Pierotti.

Al conjunto dirigido por Gabriel Milito le costó en la elaboración y sufrió horrores las ausencias de sus dos potencias en el ataque, Gabriel Avalos y Gabriel Hauche, que se encuentran cumpliendo una fecha de suspensión por haber sido expulsados en la última fecha ante Arsenal.

El Bichito Colorado pecó de ingenuo y no logró sumar de a tres para llegar a los puestos de clasificación, mientras que para Colón el empate es una moneda con dos caras, teniendo en cuenta que no perdió el invicto pero no pudo tomar distancia de sus perseguidores en la cima de la zona A.